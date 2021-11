Liz Cheney fessé Lyin Ted Cruz pour être un homme girly traître

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a tenté d’insulter la représentante Liz Cheney (R-Wyo.) Mardi soir seulement pour être humilié par sa réponse.

Cruz était dans l’émission Fox News de Sean Hannity lorsqu’il a accusé la membre du Congrès du Wyoming d’être davantage une démocrate en raison de la façon dont elle s’est prononcée contre l’ancien président.

« Je pense qu’elle appartient à la catégorie des personnes que Donald Trump vient de briser, vient de briser », a déclaré Cruz, selon Mediaite.

La sénatrice a ajouté : « Elle déteste tellement Donald Trump qu’il vient de l’emporter sur tout dans son système. Elle s’en prend à Trump, aux républicains et à tout, et elle est devenue démocrate, et c’est triste de voir ce qui s’est passé. C’est le syndrome de dérèglement de Trump.

Cruz a peut-être pensé qu’il possédait Cheney, mais c’était avant que la membre du Congrès ne lui réponde sur CNN avec un moment de chute de micro.

« Trump a cassé Ted Cruz », a répondu Cheney. « Un vrai homme défendrait sa femme, son père et la Constitution. »

Cheney faisait bien sûr allusion aux nombreuses manières dont Trump s’est moqué de Cruz, par exemple en qualifiant la femme du sénateur de « laide », en suggérant que son père était impliqué dans l’assassinat du président John F. Kennedy et en faisant la promotion de fausses allégations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée. .

Mercredi après-midi, Cruz n’avait pas réagi au retour de Cheney.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost et a été mis à jour.

En rapport…