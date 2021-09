Liz Cheney : J’ai eu tort de m’opposer au mariage homosexuel dans le passé

WASHINGTON – La représentante Liz Cheney a déclaré qu’elle avait eu tort de s’opposer au mariage homosexuel dans le passé, une position qui a autrefois divisé sa famille.

Cheney, R-Wyo., une critique féroce de son compatriote républicain Donald Trump, a également déclaré à “60 Minutes” de CBS News qu’elle considérait sa campagne de réélection comme la course à la Chambre la plus importante du pays alors que les forces alignées avec l’ancien président tentent de renverser sa. Elle a voté pour destituer Trump pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Dans l’interview diffusée dimanche soir, Cheney a déclaré qu’elle avait peu d’affection pour le président Joe Biden, qui, selon elle, a adopté des politiques néfastes pour l’économie et la sécurité nationale avec le retrait de l’Afghanistan. “Mais l’alternative ne peut pas être un homme qui ne croit pas à la primauté du droit et qui a violé son serment”, a déclaré Cheney.

La fille de l’ancien vice-président Dick Cheney était un leader républicain ascendant avant l’émeute du 6 janvier, mais elle est de plus en plus définie par son opposition publique à Trump et son emprise sur le GOP. Cheney, 55 ans, a noté qu’elle parlait toujours avec son père tous les soirs et qu’ils partageaient les mêmes points de vue sur le rejet de Trump.

Liz Cheney a rompu avec sa famille en 2013 en s’opposant au mariage homosexuel avant l’échec d’une candidature au Sénat. Ses objections ont provoqué une rupture avec sa sœur, Mary, une lesbienne mariée. L’épouse de Mary, Heather Poe, a posté sur Facebook cette année-là que la position de Cheney était offensante et que “J’ai toujours pensé que la liberté signifiait la liberté pour TOUT LE MONDE”.

Dans l’interview, Cheney a déclaré que son opposition au mariage homosexuel était erronée et elle a canalisé la publication Facebook de sa belle-sœur pour expliquer pourquoi elle avait changé de position.

“J’avais tort. J’avais tort”, a-t-elle déclaré. “C’est un problème très personnel – et très personnel pour ma famille. Je pense que mon père avait raison. Et ma sœur et moi avons eu cette conversation … La liberté signifie la liberté pour tout le monde.”

Bien qu’elle soit toujours opposée au contrôle des armes à feu, à l’avortement et à la loi sur les soins abordables, ou “Obamacare”, la membre du Congrès du Wyoming se retrouve sur le point d’avoir voté pour destituer Trump après que son rassemblement du 6 janvier a précédé une foule prenant d’assaut le Capitole dans l’espoir d’annuler sa réélection perte contre Biden. Trump continue de prétendre à tort qu’il y a fraude électorale malgré les résultats certifiés par les États et les responsables électoraux républicains et les tribunaux rejetant des dizaines de contestations judiciaires.

Après avoir voté pour destituer Trump, Cheney a perdu son poste de présidente de la House Republican Conference. La présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, l’a mise sur un comité de neuf personnes pour enquêter sur l’agression du 6 janvier et elle en est la vice-présidente.

Trump s’est engagé à vaincre Cheney lors des élections primaires de l’année prochaine en soutenant la républicaine Harriet Hageman, avocate. Cheney, à la recherche d’un quatrième mandat, a déclaré que rien de moins que l’autorité de la Constitution est en jeu.

“Je pense que ce sera la course à la Chambre la plus importante du pays en 2022. Et – et ce sera une course où les gens auront l’occasion de dire:” Nous voulons défendre la Constitution “”, a déclaré Cheney. “Un vote contre moi dans cette course, un vote pour celui que Donald Trump a approuvé, est un vote pour quelqu’un qui est prêt à perpétuer le grand mensonge, quelqu’un qui est prêt à faire allégeance à Trump avant l’allégeance à la Constitution, absolument.”

La membre du Congrès du Wyoming a critiqué le leader républicain de la Chambre Kevin McCarthy de Californie pour être resté avec Trump après l’assaut contre le Capitole.

“Ce qu’il a fait, c’est embrasser Donald Trump”, a-t-elle déclaré. “Et si je faisais ce qu’il fait, j’aurais profondément honte de moi. Je ne sais pas comment vous expliquez cela à vos enfants. Quand vous êtes dans une situation où vous avez quelqu’un qui a fait ce que Donald Trump a fait, c’est absolument clair qu’il ne peut pas continuer à être quelqu’un que vous embrassez.”