Liz Cheney joue le martyr – Mais elle a aidé à construire le monstre qui est le GOP ⋆ .

– de Truthout

En revoyant le troisième volet de la série Dark Night Batman de Christopher Nolan ce week-end, un moment a sauté avec une familiarité palpable. Une junte bien armée sous le commandement de l’archi-démon Bane avait pris le contrôle de la ville de Gotham, mettant en place des tribunaux de kangourou où tout le monde est coupable au moment où ils ont mis les pieds dans la pièce. Même certains des méchants se retrouvent face à un jugement, avec un crachat: «Mais… mais je suis l’un de vous!»

Seules deux condamnations étaient prononcées devant ce tribunal: la mort ou l’exil. La mort était simple. L’exil impliquait d’être forcé de traverser la mince couche de glace qui entourait la ville hivernale. Aucun n’a survécu à l’exil; la glace dévorait tous les arrivants. Lorsque le commissaire de police Jim Gordon est présenté devant ce tribunal, il choisit avec défi la mort plutôt que de faire face à l’humiliation prolongée de la rivière. Le juge était perplexe. «Mort», prononça-t-il en abattant le marteau, «par l’exil».

Le parallèle était immédiatement évident: la représentante Liz Cheney! Autrefois membre éminent de la junte anciennement connue sous le nom de Parti républicain, qui est maintenant contrôlée par un chef de secte avec une soif inextinguible de vengeance contre qui et quoi que ce soit se présente, Cheney s’est retrouvée de l’autre côté de ceux qui l’ont défendue autrefois. nom de famille sordide.

Son père, l’un des criminels de guerre les plus évidents de l’histoire des États-Unis et une force depuis des décennies au sein du parti, a également été excommunié du foyer des fidèles. L’ancien vice-président Dick Cheney n’occupe plus de poste élu, cependant, tandis que sa fille est actuellement le troisième fonctionnaire du GOP à la Chambre.

Pour l’instant.

«Le principal républicain de la Chambre a approuvé dimanche publiquement l’éviction de la représentante Liz Cheney de l’équipe de direction du parti», rapporte le Washington Post, «ouvrant la voie à la destitution de Cheney dès cette semaine et envoyant un message clair que l’allégeance à l’ancien président Donald Trump est une exigence pour détenir le pouvoir dans le GOP. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a apporté son soutien à la représentante Elise Stefanik (NY) pour devenir la nouvelle présidente de la conférence républicaine, le poste n ° 3 du leadership du GOP.

Pourquoi? Qu’est-ce qui motiverait le GOP à immoler la carrière politique de l’un de ses plus éminents nouveaux venus? Cheney a fidèlement adhéré au codex horrible de la moralité républicaine moderne avec un enthousiasme sombre au fil des ans, mais à l’ère de Trump, la seule loyauté qui compte est votre loyauté envers lui.

Parce que Cheney a voté pour destituer Trump après avoir incité ses partisans à limoger le Capitole, et parce qu’elle refuse de colporter la fiction d’une élection volée en 2020, Trump lui a ordonné de fouler la glace. Elle n’est pas la seule à avoir suscité sa colère, mais à l’heure actuelle, elle est l’entrée de cette fête du châtiment.

Si le reportage tient, le moment de «mort ou d’exil» de Cheney arrive mercredi, lorsque la Chambre rentrera en session. Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, l’un des lickspittles les plus étonnants dans les annales de cet âge, utilise Cheney comme bouclier de viande pour se protéger du fait qu’il a également dénoncé Trump après le 6 janvier, bien qu’il n’ait pas voté pour destituer. Ce fait est peut-être la seule raison pour laquelle il a encore un emploi.

Imaginez vivre chaque jour dans la peur que Trump se souvienne de quelque chose sur vous, ou que quelque chose vous soit rappelé par un assistant avec une hache à broyer ou un ami à promouvoir. C’est toute l’existence de McCarthy aujourd’hui, et c’est tout à fait pathétique.

McCarthy espère qu’il deviendra le président si le GOP reprend la Chambre en 22, mais 40 miles de mauvaise route se trouvent entre ce moment et ce résultat. “Certains conseillers exhortent Donald Trump à ne pas soutenir McCarthy à la présidence si les républicains inversent le contrôle de la Chambre l’année prochaine”, rapporte Politico. «Trump, qui était en colère que McCarthy a aidé à défendre le rôle de Cheney en tant que président de la conférence fin février, est intéressé par l’idée.

Le sort actuel de Cheney est l’une des transmogrifications les plus bizarres de l’histoire de la politique moderne. Pendant des années, elle a été implacable dans sa poursuite des pires éléments de «l’idéologie républicaine»:

Sous l’administration Obama, Cheney était un habitué de Fox News qui, comme c’était la mode à l’époque, insistait sur le fait que le président était secrètement sympathique aux djihadistes. Elle a défendu avec enthousiasme le recours à la torture, a rejeté le droit constitutionnel à une procédure régulière comme un inconvénient et a amplifié la campagne de l’ère Obama pour présenter les musulmans américains comme une menace pour la sécurité nationale. Malheureusement, Cheney et ses alliés ont remporté leur combat antérieur pour l’âme du parti. À l’époque d’Obama, le Parti républicain est devenu de plus en plus hostile aux droits fondamentaux des minorités religieuses et ethniques et a finalement choisi Donald Trump, un homme qui a attaqué ces droits comme une menace existentielle pour la nation, comme son chef. La position courageuse de Cheney contre le parti de Trump est une prise de position contre un parti qu’elle a aidé à construire, un monstre qu’elle a aidé à créer. La tragédie n’est pas qu’elle pourrait souffrir pour sa folie, mais que la démocratie américaine le fera. Son épiphanie des derniers jours est la bienvenue, mais elle arrive aussi beaucoup trop tard.

Même Maureen Dowd, championne du New York Times du snark d’initié de DC, a mis Cheney bas dans une colonne torride samedi: «Trump a construit un mouvement basé sur des mensonges. Les Cheneys lui ont montré comment procéder. Boom, merci d’avoir joué, éteignez les lumières lorsque vous partez.

Maintenant que toute sa carrière politique tremble au bord de l’extinction, Liz Cheney s’est transformée en une sorte de personnage de Jeanne d’Arc, une victime condamnée de forces néfastes qu’elle a juré de continuer à se battre. Le fait que ces forces aient «Made By The Cheney Family» gravé sur leurs roues de démarrage n’est qu’un accent dans la symphonie de l’hypocrisie qui consume le GOP.

La perte de sa position au sein du parti est tout sauf une fatalité. La prochaine tâche de Cheney sera de voir si son État d’origine du Wyoming, longtemps un bastion de Cheney-GOP, la votera entièrement l’année prochaine. Selon toutes les indications, Trump a l’intention de rendre le maintien de son siège aussi difficile que possible, alors qu’il s’efforce de purger les rangs de tous ceux qui osent offrir une fidélité moins que parfaite au nihilisme dispersé et violent qui est maintenant sa marque.

«L’histoire regarde», a écrit Cheney dans un récent article d’opinion qui a quand même réussi à désigner la «réveil» comme une menace à la mesure de Trump. «Nos enfants regardent. Nous devons être assez courageux pour défendre les principes fondamentaux qui sous-tendent et protègent notre liberté et notre processus démocratique. Je m’engage à le faire, quelles que soient les conséquences politiques à court terme. »

L’histoire vous regarde depuis un moment, Liz, et vous n’êtes pas un héros. Entraînez une meute de chiens à la violence, à l’ignorance et à la faim, et ils se transformeront et vous déchireront tôt ou tard. Pour Cheney, c’est plus tôt, et la glace nous fait signe. Rien sur Terre ne peut m’obliger à rechercher un Cheney, mais je regarderai pour voir ce qu’elle peut faire pour empêcher la fête monstrueuse qu’elle a contribué à faire de se manger.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur à succès international du New York Times de deux livres: War on Iraq: What Team Bush does not want you to know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver sur PoliPointPress.