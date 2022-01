Liz Cheney : L’objectif du comité du 6 janvier n’est pas d’empêcher « Trump 2024 » ; l’enquête devrait transcender la partisanerie

La vice-présidente du comité restreint de la Chambre du 6 janvier, Liz Cheney, R-Wyo., a déclaré jeudi à Fox News que l’objectif du panel n’était pas d’empêcher Donald Trump de briguer un deuxième mandat non consécutif à la Grover Cleveland, tout en repoussant les affirmations de ses collègues républicains. ne sert à rien sur le plan législatif.

Cheney, qui, avec son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, était les seuls républicains présents à la séance commémorative de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à la chambre plus tôt dans la journée, a déclaré à « Special Report » qu’il existe de nombreuses idées fausses sur le comité et sur elle. stature de républicain conservateur.

Cheney, le seul membre de la Chambre de l’État de Cowboy, a déclaré à Fox News qu’elle était également fortement en désaccord avec l’affirmation du vice-président Harris plus tôt dans la journée selon laquelle l’émeute d’il y a un an était en quelque sorte à la mesure des milliers de personnes tuées à Pearl Harbor ou en septembre. 11, 2001.

KINZINGER DÉCHIRE TRUMP, DÉFEND DEBOUT AVEC CHENEY AU 1/6 COMITÉ

Le représentant Bennie Thompson (D-MS) parle en tant que représentante Liz Cheney (R-WY), vice-présidente du comité restreint chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, le représentant Adam Kinzinger (R-IL) et le représentant Jamie Raskin (D-MD) écoute lors d’une réunion du comité à Capitol Hill. (Photo de Drew Angerer/.) (Photo de Drew Angerer/.)

« Je pensais qu’il y avait un certain nombre de choses qui [Harris and President Biden] dit que j’étais d’accord avec. Je pense que quand vous regardez… l’attaque qui s’est produite le 6 janvier… c’était une foule qui a été convoquée et provoquée par le président des États-Unis dans le but d’arrêter le décompte des voix électorales, qui est un processus constitutionnel », elle a dit.

« Et donc je pense que les attaques sont très différentes [than Pearl Harbor & 9/11]. Je pense qu’il y a certainement une grave menace pour notre système, pour nos institutions constitutionnelles – Et je pense que nous devons mettre de côté la partisanerie et la politique partisane pour faire la lumière sur ce qui s’est passé et nous assurer que cela ne se reproduise plus. . »

Cheney a également démenti les allégations selon lesquelles l’enquête du 6 janvier, dirigée par le démocrate du Mississippi Bennie G. Thompson, vise spécifiquement à empêcher Trump de solliciter la Maison Blanche une troisième fois.

« L’objectif du comité est ce que j’ai dit. Nous sommes un comité du Congrès. Notre responsabilité est un objectif législatif, pour déterminer quelles lois nous avons en place, de quelles lois supplémentaires nous pourrions avoir besoin pour empêcher qu’une attaque comme celle-ci ne se reproduise – – et nous devons comprendre ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré, interrogée sur les affirmations du présentateur Bret Baier.

Rep. Liz Cheney, R-Wyo., mai 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ( (AP Photo/Manuel Balce Ceneta))

Baier a poursuivi en posant des questions sur les préoccupations d’autres législateurs concernant les défaillances potentielles de la sécurité à l’approche de l’émeute.

« L’architecte du Capitole, le sergent d’armes du Sénat ont tous remis les documents demandés au comité d’administration de la Chambre concernant l’aspect sécurité. Le sergent d’armes de la Chambre ne l’a pas fait. »

Baier a en outre signalé que Thompson avait essentiellement rendu le bureau de Pelosi « interdit », ce qui complique l’accès au sergent d’armes de la Chambre.

En juillet 2020, Thompson a semblé écarter les préoccupations de cet aspect, affirmant que « si vous regardez l’accusation que nous avons dans la résolution, elle dit les faits et les circonstances autour du 6 janvier. Je ne vois pas l’orateur faire partie intégrante du colis à cela », a déclaré le démocrate du Mississippi.

Dans le « Rapport spécial », Cheney a semblé nier que le bureau de Pelosi était interdit au comité, affirmant qu’il y avait une « équipe d’enquête complète » dans le panel qui se penchait sur les problèmes de sécurité.

« C’est un ensemble de problèmes vraiment important. Aucun bureau n’est interdit. Aucun problème n’est interdit. Nous devons certainement aller au fond des choses », a-t-elle déclaré.

Cheney a cependant poursuivi en comparant l’idée que les « défauts de sécurité » du Capitole sont à blâmer pour « une foule provoquée par le président Trump » à blâmer les propriétaires de petites entreprises pour que leurs entreprises soient incendiées par les émeutiers de Black Lives Matter à l’été 2020.

Cheney n’était pas non plus d’accord sur le fait que les démocrates devraient relier les travaux du comité à un argumentaire pour l’adoption de deux grands projets de loi de refonte des élections fédérales qui ont par ailleurs une opposition républicaine unanime.

Elle a dit qu’elle ne soutenait pas le « For the People Act » du représentant du Maryland John Sarbanes ni le « John Lewis Voting Rights Act » du représentant de l’Alabama Terri Sewell.

« Nous devons examiner les choses – y a-t-il des réformes nécessaires à la loi sur le décompte électoral ? Nous devons examiner des choses comme – des sanctions renforcées sont-elles nécessaires pour un président qui ne vient pas en aide au Congrès qui ne vient pas à l’aide d’une branche coégale du gouvernement ? Nous devons examiner des choses comme le manquement au devoir. »

DOSSIER – L’ancien président Donald Trump. (AP Photo/Patrick Semansky, Dossier)

« Mais cela ne signifie pas que nous allons avoir un accord complet ou que je suis certainement d’accord avec des questions de politique avec lesquelles je n’ai pas été d’accord dans le passé. »

Plus tôt jeudi, Trump a repoussé Cheney et son panel, les surnommant le « comité non sélectionné des hacks politiques totalement partisans » – et suggérant que les démocrates veulent harceler le 6 janvier 2020, afin qu’ils puissent « attiser les peurs et diviser l’Amérique ».

« [L]Et ils l’ont parce que l’Amérique voit à travers leurs mensonges et leurs polarisations », a déclaré Trump jeudi.