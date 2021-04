Liz Cheney n’écartera pas la course présidentielle ⋆ .

La représentante Liz Cheney (R., Wyo.) Prend la parole lors d’une conférence de presse à Capitol Hill, le 8 mai 2019 (Crédit: Aaron P. Bernstein / .)

La représentante Liz Cheney (R., Wy.) Dit qu’elle «ne va rien exclure» quand il s’agit d’une éventuelle candidature présidentielle 2024.

“Jamais, c’est long”, a déclaré Cheney dans une interview au New York Post publiée lundi.

Cheney, troisième législateur du GOP à la Chambre et critique virulente de l’ancien président Trump, a également déclaré au média que, même si elle pensait que les républicains pourraient reprendre la présidence en 2024, elle pense que les législateurs qui ont soutenu ses efforts pour renverser les résultats des élections de 2020 devrait être disqualifié de courir.

«Je pense que nous avons un grand nombre de candidats intéressants, mais je pense que nous allons être en bonne position pour pouvoir prendre la Maison Blanche», a-t-elle déclaré.

“Je pense que certains de nos candidats qui ont mené la charge, en particulier les sénateurs qui ont mené l’accusation inconstitutionnelle, ne pas certifier l’élection, vous savez, à mon avis, c’est disqualifiant”, a déclaré Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney. .

Cheney était l’un des dix seuls républicains de la Chambre à avoir voté la destitution de Trump en janvier pour «incitation à l’insurrection» après qu’une foule de ses partisans se soit émue au Capitole américain le 6 janvier pour tenter d’arrêter la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Biden.

Après son vote de destitution, les alliés de Trump à la Chambre ont cherché à la retirer de son rôle de présidente de la conférence républicaine de la Chambre, bien que l’effort ait finalement échoué.

Cependant, les attaques de Trump et de ses alliés ne semblent pas avoir blessé Cheney, qui a rapporté un record de 1,54 million de dollars de dons à sa campagne de réélection 2022 de janvier à mars, le premier trimestre de la collecte de fonds.

Alors que Trump a toujours un public fidèle parmi les électeurs républicains – un sondage réalisé par Echelon Insights le mois dernier a montré que 60% des répondants républicains soutiendraient «certainement» ou «probablement» l’ancien président dans une primaire du GOP si elle avait lieu aujourd’hui – lundi, Cheney a noté que le parti est dirigé par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, et non par l’ancien président.

«Je pense que lorsque nous regardons ’22 et ’24. nous allons beaucoup nous concentrer sur le fond et sur les questions, et je pense que c’est là que nous devons attirer de nouveau les électeurs que nous avons perdus en 2020 en leur faisant part de cela. . . nous sommes le parti en qui ils peuvent avoir confiance. Nous sommes le parti de la compétence et du principe conservateur », a-t-elle déclaré.

Cheney rejoint un bassin croissant de candidats potentiels du GOP 2024, qui comprend Trump, l’ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies Nikki Haley, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et les sénateurs Marco Rubio (Fla. ), Rick Scott (Floride) et Tom Cotton (Ark.).

Dans le sondage Echelon Insights, 17% des répondants républicains ont déclaré qu’ils voteraient pour DeSantis en 2024 si Trump ne se présentait pas, tandis que l’ancien vice-président Mike Pence a reçu le soutien de 16% des répondants.

