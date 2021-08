Liz Cheney nous montre encore une fois pourquoi personne ne l’aime – RedState ⋆ .

La représentante Liz Cheney (R-WY) a montré qu’elle était toujours une néoconservatrice dans un article sur Twitter dans lequel elle déplorait le fait que les États-Unis mettent fin à la guerre de 20 ans en Afghanistan. Comme vous pouvez l’imaginer, ses remarques ont suscité la dérision et le mépris de ceux qui reconnaissent que rester dans le pays indéfiniment est une course folle.

Lundi, Cheney a tweeté :

Ce qui se passe en Afghanistan est catastrophique. Les forces américaines sur le terrain travaillaient avec les forces afghanes pour empêcher les terroristes d’établir des refuges à partir desquels ils pourraient nous attaquer à nouveau. Le retrait des forces américaines permet aux terroristes et à leurs alliés de s’emparer du pays.

Ce qui se passe en Afghanistan est catastrophique. Les forces américaines sur le terrain travaillaient avec les forces afghanes pour empêcher les terroristes d’établir des refuges à partir desquels ils pourraient nous attaquer à nouveau. Le retrait des forces américaines permet aux terroristes et à leurs alliés de s’emparer du pays. – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 9 août 2021

Cheney faisait référence au fait que maintenant que les États-Unis retirent leurs soldats, les talibans ont commencé à s’emparer de vastes étendues de terre et à se battre pour récupérer leur suprématie sur la région. L’Associated Press a rapporté lundi que le groupe terroriste avait pris le contrôle de deux autres capitales provinciales. Cela marque “le dernier développement d’une offensive implacable d’une semaine des talibans alors que les forces américaines et de l’OTAN finalisent leur retrait du pays déchiré par la guerre”, selon l’AP.

Les réponses étaient à peu près comme on pouvait s’y attendre. Voici un petit échantillon de la critique adressée au législateur :

Tu as eu vingt ans pour gagner la guerre en Afghanistan @Liz_Cheney, si tu n’aimes pas l’issue qui est sur toi https://t.co/EQzXfa7jqC – Will Chamberlain (@willchamberlain) 9 août 2021

La Rome antique a fait beaucoup de choses mieux que nous, c’est pourquoi leur civilisation a duré beaucoup plus longtemps que la nôtre. L’une de ces choses est que leurs dirigeants politiques mènent des hommes au combat. Pas à l’arrière non plus. Consuls et sénateurs mouraient régulièrement au combat. Un bien meilleur système. https://t.co/ygslBUdo9h – Jesse Kelly (@JesseKellyDC) 9 août 2021

Il est tellement plus facile de plaider pour une guerre sans mission lorsque vous dépensez l’argent de quelqu’un d’autre et que les enfants de quelqu’un d’autre meurent https://t.co/ws2P1hWtlI – Amber Smith (@AmberSmithUSA) 9 août 2021

Les talibans ne vont pas nous attaquer. Et ce n’est plus 2002. Nous n’avons pas à occuper perpétuellement un pays pour surveiller et arrêter les refuges terroristes. Cela fait 20 ans. Si les forces afghanes ne sont toujours pas prêtes, elles ne le seront jamais. https://t.co/fTotdsx7cP – Bonchie (@bonchieredstate) 9 août 2021

Cheney a révélé à plusieurs reprises qu’elle était terriblement déconnectée des républicains en ce qui concerne son obsession pour l’ancien président Donald Trump. En effet, elle a basé toute sa plate-forme sur “Orange Man Bad”. Sa fixation est devenue si prononcée que ses collègues républicains qui l’avaient défendue lorsqu’elle était sous le feu de son vote de destitution se sont ensuite retournés contre elle parce qu’elle ne pouvait pas arrêter de se concentrer sur elle.

Cependant, ce tweet particulier montre que Cheney est également déconnecté du reste du public américain, qui a catégoriquement rejeté l’idée de mettre nos militaires en danger sans raison apparente. L’essentiel est que la volonté politique de continuer à s’engager dans des guerres sans fin et l’édification de la nation n’est plus présente. L’appétit pour un engagement militaire continu a disparu et les types de l’establishment néoconservateur ne semblent tout simplement pas le lâcher.

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le Parti républicain prend une direction différente grâce en grande partie à Donald Trump. À ce stade, la plupart des membres de l’establishment semblent comprendre le message que les électeurs républicains envoient : faites la queue ou sortez. Des gens comme Cheney vont apprendre cette leçon à leurs dépens lorsque les primaires de 2022 auront lieu.