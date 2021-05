Liz Cheney vient de citer une raison sinistre pour son éviction de la direction du GOP de la Maison ⋆ .

Quand on y pense vraiment, l’idée que le Parti républicain se retournerait vicieusement contre l’un de ses hauts dirigeants à la Chambre des représentants est incroyablement insensée.

Voici un parti qui a perdu le contrôle des deux chambres du Congrès et de la Maison Blanche au cours des deux dernières élections avec Donald Trump comme chef putatif, et ils diffament non pas l’homme qui a conduit leur voiture de clown dans le fossé, mais une femme qui a soutenu l’agenda de Trump dans 93% de ses voix et est le descendant de l’un des hommes les plus puissants de l’ancien établissement du GOP, l’ancien vice-président Dick Cheney.

Tout cela parce que la membre du Congrès Liz Cheney (R-WY) a refusé de jouer avec l’illusion collective selon laquelle d’autres membres de son parti ont accepté de subsumer leurs processus de pensée rationnelle afin de rester sur les bonnes grâces de leur disgrâce – mais toujours influencer avec une foule d’électeurs blancs ruraux mécontents et socialement rétifs – figure de proue.

La représentante Cheney s’est rendue sur les ondes quelques jours seulement après avoir été évincée de son poste de leader numéro trois du GOP de la Chambre pour expliquer pourquoi elle pense avoir été rejetée par ses collègues républicains à Jonathan Karl d’ABC sur This Week.

Karl a commencé par noter que peu de collègues de Cheney dans son parti étaient venus à sa défense alors que le vote à la direction se déroulait cette semaine et se demandait pourquoi elle était devenue si isolée dans son rejet de principe du «grand mensonge» de Trump que l’élection lui avait été volée d’une manière ou d’une autre par fraude électorale supposée.

“Eh bien, je pense qu’il est très important de défendre ce qui est juste”, a répondu le représentant Cheney. «Je sais que de nombreux membres ont exprimé des inquiétudes quant à leur propre sécurité, et je pense que c’est un point important à considérer également, que nous vivons maintenant dans un pays où les votes des membres sont affectés parce qu’ils s’inquiètent pour leur sécurité, ils s’inquiètent des menaces qui pèsent sur leur vie. »

Alors que l’idée que les politiciens déterminent leurs positions en raison des nombreuses menaces de mort qui leur sont dirigées remet en question la réticence des politiciens républicains à envisager sérieusement de modifier leur opposition farouche au renforcement de la réglementation fédérale sur les armes à feu, Cheney était suffisamment réaliste pour reconnaître que d’autres facteurs étaient en jeu. ainsi que.

“Il ne fait aucun doute qu’en ce moment la majorité du Parti républicain n’est pas là où je suis, mais c’est ma responsabilité en tant qu’élu, c’est ma responsabilité en tant que leader de diriger et de dire la vérité”, a expliqué Cheney.

La représentante Liz Cheney dit à @JonKarl que certains membres du GOP ont peur de défendre ce qui est juste en matière de sécurité. «Nous vivons maintenant dans un pays où les votes des membres sont affectés parce qu’ils s’inquiètent pour leur sécurité… des menaces qui pèsent sur leur vie.» https://t.co/FUcMvx8Wz2 pic.twitter.com/cr1mquPOIu – Cette semaine (@ThisWeekABC) 16 mai 2021

Ajoutez votre nom pour demander au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure!

Le législateur du Wyoming estime qu’une partie de cette vérité est le fait que seuls quelques législateurs du GOP croient réellement aux mensonges que Donald Trump a promulgué sur la fraude électorale qui lui a coûté une victoire à l’élection présidentielle 202.

. @ jonkarl: “Combien de vos collègues croient réellement à ce truc – croient en fait que l’élection a été volée?” Rep. Liz Cheney: “Je pense que c’est un nombre relativement petit.” https://t.co/FUcMvx8Wz2 pic.twitter.com/bNj96u2M6E – Cette semaine (@ThisWeekABC) 16 mai 2021

La membre du Congrès Cheney attribue au moins une partie du dysfonctionnement à Washington DC à des collègues qui sont plus intéressés à marquer des points sur les médias sociaux qu’à s’engager dans la tâche sérieuse de gouverner réellement, ce qui coûte des voix au GOP à ses yeux.

Sur le parti républicain ayant perdu le vote populaire lors de cinq des six dernières élections présidentielles, la représentante Liz Cheney a déclaré à @jonkarl que le GOP devrait être «très préoccupé». «Nous devons arrêter d’encourager les comportements peu sérieux de nos élus.» https://t.co/FUcMvx8Wz2 pic.twitter.com/8wvCXagovl – Cette semaine (@ThisWeekABC) 16 mai 2021

La représentante Cheney a également indiqué qu’elle ne ferait pas partie des républicains offrant une histoire révisionniste de la violente insurrection du 6 janvier au Capitole.

. @ jonkarl: «Que dit-on que certains [GOP members] sont capables d’effacer le souvenir de ce qui s’est passé le 6 janvier? » Rép. Liz Cheney: «C’est indéfendable… Je ne participerai pas à blanchir ce qui s’est passé.» https://t.co/FUcMvx8Wz2 pic.twitter.com/DROjpbUpQh – Cette semaine (@ThisWeekABC) 16 mai 2021

Au moins une partie du refus de Cheney de blanchir les détails de l’invasion meurtrière de son lieu de travail est enracinée dans une image qui reste brûlée dans son cerveau depuis ce jour et qui inspire toujours l’incrédulité de l’ancien chef du GOP.

«Cela ne peut pas se produire aux États-Unis d’Amérique.» La représentante Liz Cheney raconte son expérience du 6 janvier à @JonKarl après avoir vu une image d’un drapeau confédéré flottant dans la rotonde du Capitole alors qu’elle était à l’étage de la maison. https://t.co/FUcMvx8Wz2 pic.twitter.com/GRH2JXxVsm – Cette semaine (@ThisWeekABC) 16 mai 2021

Les raisons du refus de la représentante Cheney de se joindre à ses collègues ressemblant à des lemmings pour tomber d’une falaise tout en apaisant l’ex-président en disgrâce sont devenues claires lors d’une autre apparition dans un talk-show dimanche matin avec Chris Wallace sur Fox News dimanche.

Wallace se demandait pourquoi Cheney n’était pas simplement resté silencieux et ignorait Donald Trump plutôt que de devenir le visage très bruyant de l’opposition interne à l’ancien président et d’aligner ses hordes MAGA.

“Eh bien, vous savez, j’aimerais que nous puissions faire cela Chris mais malheureusement, comme je l’ai dit au cours des dernières semaines, l’ancien président Trump continue d’être un réel danger”, a insisté Cheney. «Ce qu’il fait et ce qu’il dit – ses revendications, son refus d’accepter les décisions des tribunaux. Ses affirmations ont continué aussi récemment qu’hier que cette élection avait été volée d’une manière ou d’une autre », a-t-elle poursuivi. «Vous savez, ce qu’il fait, c’est faire croire aux gens qu’ils ne peuvent pas compter sur notre processus électoral pour transmettre réellement la volonté du peuple.» «Ces millions de personnes que vous avez mentionnées, qui ont soutenu le président, ont été induites en erreur. Ils ont été trahis », a ajouté Cheney.

Le représentant Cheney a ensuite jeté de l’ombre sur les dirigeants du GOP qui l’ont évincée comme étant «complice» de la perpétuation du jeu diabolique de Trump.

«Ils le sont, et je ne suis pas disposé à le faire», a déclaré Cheney à Wallace. «Je pense qu’il y a des choses qui doivent être plus importantes que le parti, elles doivent être plus importantes que la partisanerie. Nos serments envers la Constitution en font partie », a déclaré Cheney.

Appelant la guerre interne dans son parti la «salve d’ouverture dans ce qui est une bataille pour l’âme du Parti républicain, la bataille pour l’âme de notre démocratie», Liz Cheney ne semble pas reculer ou avoir l’intention de se retirer de cette bataille.

Si seulement plus de républicains étaient aussi conscients de leurs serments que la membre du Congrès Cheney le reste, alors le Parti républicain pourrait peut-être réussir à retrouver sa légitimité en tant que force politique dans ce pays sans recourir à la suppression des électeurs et au gerrymandering pour maintenir quelque pouvoir que ce soit.

Poursuivre Vinnie Longobardo sur Twitter.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre section commentaires!