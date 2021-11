Liz et son petit ami Brice franchissent une étape importante dans leur relation dans un aperçu exclusif

La fille de 7 Little Johnston, Elizabeth Johnston, est prête à passer le reste de sa vie avec son petit ami Brice. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de la première de la saison de mardi, Liz et Brice prévoient d’emménager ensemble alors qu’ils célèbrent leur anniversaire de deux ans avec un diaporama romantique de tous leurs moments spéciaux en couple.

Bien au chaud dans le lit d’un camion alors qu’ils regardent un projet de diaporama de moments, Liz demande à Brice quel a été son souvenir préféré de ces deux dernières années. « Quand je suis avec toi ? A tout moment », répond-il, ajoutant lorsqu’on le pousse à choisir un seul moment, « C’est difficile, presque chacun d’entre eux est génial. »

Liz a ensuite tourné la conversation sur leur situation de vie, en demandant : « Quand prévoyez-vous de déménager et d’avoir votre place ? » Elle plaisante en disant que les deux pourraient devenir voisins lorsque Brice déménagera, mais il répond simplement: « Oui, mais je préfère avoir une maison avec toi. » Il continue: « Eh bien, j’espérais, quand je déménagerais, venir vivre avec toi », ce qui, selon Liz, lui semble bien.

« Brice est définitivement un gars à 100% avec qui j’aimerais être pour le reste de ma vie », a-t-elle déclaré à la caméra. « C’est définitivement un gars gentil, authentique, aimant et attentionné et il s’entend très bien avec ma famille et ce sont les caractéristiques que j’aime absolument chez lui. C’est en quelque sorte scellé l’accord pour moi de voir et d’avoir un avenir avec lui. «

Brice ressent la même chose, avouant: « Je pense vraiment que Liz est quelqu’un avec qui je pourrais passer le reste de ma vie parce que chaque fois que j’ai été avec elle n’a été qu’incroyable. Et j’ai aimé chaque instant de la vie avec elle, alors oui, j’ai vraiment hâte de passer le reste de ma vie avec elle. »

En regardant vers leur avenir ensemble, Liz plaisante : « Pensez-vous pouvoir gérer une autre année avec moi ? » ce à quoi Brice répond : « Je pense que je peux gérer chaque année que j’ai avec toi. … [I’m] prêt à tout — prêt à tout avec vous. C’est tout ce que je veux faire, c’est juste passer la vie avec toi. » Liz lui assure : « Ça va arriver. » 7 Little Johnstons revient pour une toute nouvelle saison le mardi 16 novembre à 20 h HE sur TLC.