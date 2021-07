Liz McClarnon d’Atomic Kitten dit qu’elle ne peut pas regarder Gareth Southgate dans les yeux sur les paroles de “tu m’allumes” dans le hit réédité “Football’s Coming Home Again”

Liz McClarnon d’Atomic Kitten a admis qu’elle ne pourra jamais regarder le manager anglais Gareth Southgate dans les yeux sur la chanson à succès rééditée du groupe – “Football’s Coming Home Again”.

Après des années d’attente, les sensations pop des années 2000 ont donné aux fans ce qu’ils voulaient, en retravaillant leur single numéro un « Whole Again » en un hymne à l’appui des Three Lions et de leur quête de gloire pour l’Euro 2020.

.

Southgate c’est toi qui…

Et ils n’ont pas seulement changé le refrain, qui a été chanté dans les maisons, les pubs, les rues et les stades à travers le pays au cours du mois dernier – ils ont réécrit toute la chanson pour rendre hommage à notre entraîneur de rêves en gilet.

Cependant, Liz, née à Liverpool, admet qu’elle se sent un peu gênée de chanter à propos du patron anglais qui “l’allume” pendant le refrain à succès désormais familier et viral.

Non pas que les supporters semblent s’en soucier beaucoup…

“Ça a été un tel rire”, a déclaré McClarnon au petit-déjeuner talkSPORT de mercredi.

“Pour être honnête, je suis un peu mal à l’aise de chanter” tu m’excites toujours “”, a-t-elle dit, plaisantant en disant qu’elle ne pourrait peut-être pas regarder Southgate dans les yeux si jamais elle se retrouvait à lui faire une sérénade.

« Si jamais nous le lui chantions en personne ? Eh bien, je ne chanterai pas tant que ça, c’est sûr !

Bien sûr, tout fan de football anglais qui se respecte sait que ce n’est pas le premier succès anglais d’Atomic Kitten – ils ont également fait la chanson “officielle” des Trois Lions dans le film culte Mike Bassett : England Manager.

On aurait dit qu’elle avait oublié, cependant, avant qu’un auditeur de talkSPORT ne tweete dans l’émission pour le mentionner…

« Oh mon Dieu, ouais – nous l’avons fait !

“C’était drôle, nous n’avons fait qu’une journée de tournage et c’était absolument génial. Nous étions maquillés.

“Nous avions des numéros un à ce moment-là et tout, mais nous nous sommes dit que nous étions dans un film – c’était le meilleur jour de tous les temps!”

Paris spécial Angleterre vs Danemark

Liz a ensuite révélé que le groupe n’avait décidé sur-le-champ de réenregistrer la chanson à succès que la semaine dernière, après qu’une vidéo d’elle et de sa compagne Natasha Hamilton signant le ” Southgate remix ” pour la toute première fois en direct au BoxPark à Croydon soit devenue virale sur les réseaux sociaux .

Cela a été un tel régal qu’ils ont décidé de réécrire les paroles et de retourner en studio, avec la chanson au nouveau look qui s’est terminée le lendemain.

Fair-play!

McClarnon a expliqué : « Un de nos amis a dit que nous devrions le faire en 2018 [when fans first changed the lyrics during the World Cup] et on s’est dit ‘ouais c’est incroyable mais je ne sais pas…’ mais cette fois-ci, parce que ça remonte au début, on s’est dit qu’on devrait peut-être !

« Quand nous avons été réservés pour chanter avant le match avant le dernier match [at BoxPark ahead of the quarter-final against Ukraine], Tash et moi avons décidé de chanter la version Southgate, car nous ne l’avions jamais chantée auparavant et il y avait tous les fans de football là-bas, alors bien sûr nous devons la chanter – et la vidéo est allée partout !

« Donc, nous nous sommes dit, allez-y, réenregistrons-le – c’était tellement rigolo !

« Nous n’avons décidé de le réenregistrer qu’après que la chanson soit devenue virale le samedi. Nous l’avons littéralement enregistré le lundi matin et le lundi soir – Jenny [the third member of the band] était dans un studio à Ibiza, c’est là qu’elle habite, et Tash et moi sommes allés dans un studio à Tranmere !

« Aujourd’hui est le jour le plus fou que j’ai eu depuis la séparation du groupe, pour être honnête ! Nous sommes absolument choka. Je suis si heureux d’être ici sur talkSPORT et puis nous avons des tas de trucs télévisés et des tas d’enregistrements.

“Et évidemment, nous allons regarder le match ce soir – nous serons là à Wembley.”

Donc, tout ce que nous avions à faire était d’écrire, d’enregistrer et de sortir une chanson à succès pour acheter un ticket à Wembley pour la demi-finale ? Maintenant tu nous dis !

GAGNEZ UNE VOITURE ET DE L’ARGENT : GAGNEZ UNE MERCEDES AMG A45S ET JUSQU’À 50 000 £ EN CASH