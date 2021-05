Liz Phair communique avec la nature dans une nouvelle vidéo “ Spanish Doors ”

Liz Phair a sorti le clip de “Spanish Doors”, le dernier single de son prochain album Soberish. Le LP est sa première sortie en studio en 11 ans, après Funstyle de 2010, et arrive le 4 juin via Chrysalis Records.

“Spanish Doors” est sorti le 14 avril, et c’est le troisième single de l’album après «Hey Lou» et «Good Side».

Dans un communiqué, Phair dit avoir trouvé l’inspiration pour Soberish dans l’art-rock et la musique new wave qu’elle écoutait à l’école d’art: «The English Beat, The Specials, Madness, REM’s Automatic for the People, Yazoo, the Psychedelic Furs, Talking Heads, Velvet Underground, Laurie Anderson et les voitures.

La ville est devenue vivante pour moi en tant que jeune, les bandes dans mes écouteurs m’ont donné le courage d’explorer. Phair a produit Soberish avec Brad Wood, le producteur et batteur qui a déjà travaillé avec elle sur ses albums Exile in Guyville, Whip-Smartet Whitechocolatespaceegg.

Phair a également partagé un aperçu de la signification de son titre à la mi-avril: «Soberish peut être une question de fête. Il peut s’agir d’auto-illusion. Il peut s’agir de chasser cette première vague d’amour ou, en fait, de tout état d’esprit qui vous permet d’échapper à la réalité pendant un moment et d’exister sur un plan plus heureux. Ce n’est pas autodestructeur ou incontrôlable; c’est aussi simple que le cycle du rêve et du réveil.

«C’est pourquoi j’ai choisi de symboliser Soberish avec un carrefour, avec une plaque de rue. Il est préférable de le décrire comme un simple pivot de perspective. Lorsque vous vous rencontrez à nouveau après une période de sobriété, il y a une profonde reconnaissance et un soulagement émotionnel qui vous inonde, vous rappelant qu’il y a plus dans la vie, plus dans la réalité et dans votre propre âme que vous n’en êtes consciemment conscient. Mais si vous recherchez trop de bonnes choses ou si vous vous affamez avec trop peu, vous perdrez cet équilibre critique.

Soberish de Liz Phair sort le 4 juin et est disponible en pré-commande.