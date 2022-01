Liz Truss a dit d’agir rapidement et de tenir compte de la menace du Brexit ou de voir l’accord détesté «s’inscrire» | Politique | Des nouvelles

La ministre des Affaires étrangères a promis qu’elle ne « s’engagerait » à rien qui ne profiterait au peuple d’Irlande du Nord alors qu’elle se prépare à rencontrer son homologue de l’UE, Maros Sefcovic. Dans sa chronique du Sunday Telegraph, Mme Truss a promis de déclencher l’article 16 si l’UE « ne coopère pas ».

Le déclenchement de l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord permettrait à une partie de suspendre unilatéralement les règles du traité.

Maintenant, Jim Allister, homme politique d’Irlande du Nord et fondateur de la Voix unioniste traditionnelle (TUV), a déclaré que les mots forts devaient aller de pair avec l’action.

Il a déclaré: « Si Liz Truss veut dire ce qu’elle a dit dans le Sunday Telegraph – à savoir » Je ne signerai à rien… marché unique de l’UE pour les marchandises, le code des douanes et le régime de TVA et mettre fin à notre assujettissement aux lois et aux tribunaux de l’UE.

« C’est ce qui est nécessaire pour mettre fin à tous les contrôles sur le commerce inter-Royaume-Uni.

« Mon principal problème avec les propos de la ministre des Affaires étrangères, c’est qu’ils contredisent ce que son gouvernement soutient depuis des mois en réponse au défi de contrôle judiciaire dans lequel moi-même et d’autres sommes impliqués.

« Par l’intermédiaire de son avocat principal, HMG a défendu les arrangements mêmes qu’elle désavoue maintenant verbalement et, ce faisant, a parlé avec allégresse et approbation du protocole subjuguant les Actes d’Union.

« Donc, si HMG accepte maintenant la folie du protocole dans toutes ses parties, alors passez à sa démolition.

« Les mots forts, c’est bien, mais ils doivent être accompagnés d’actions.

LIRE LA SUITE: L’ambassadeur de l’UE dénonce le Royaume-Uni pour « agitation constante » sur l’article 16

« La rhétorique vide, comme les menaces vides de certains dans le syndicalisme, ne font que gagner plus de temps pour que le protocole de démantèlement de l’Union soit plus approfondi. »

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a salué l’engagement de Mme Truss et devrait la rencontrer cette semaine.

Il a tweeté: « Elle a raison de dire que les syndicalistes ne consentent pas au protocole et nous avons besoin que le gouvernement donne suite à son engagement de sauvegarder l’Union et de protéger la place de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur britannique. »

Le leader unioniste de l’Ulster, Doug Beattie, a également salué les commentaires du ministre des Affaires étrangères comme une « voie à suivre pour régler les problèmes commerciaux avec l’UE ».

A NE PAS MANQUER

Les Brexiteers s’en prennent aux conservateurs pour la pagaille de l’accord avec l’UE [REVEAL]

La fureur de l’Irlande alors que la République s’est « regroupée » dans le même groupe dans un sondage [INSIGHT]

Liz Truss s’apprête à « capituler » devant l’UE à cause d’un accord détesté [COMMENT]

Il a déclaré : « Il est parfaitement raisonnable que les marchandises en provenance de Grande-Bretagne qui sont destinées à rester en Irlande du Nord ne soient pas soumises à des contrôles, et ces marchandises destinées au marché de l’UE puissent être contrôlées dans nos ports.

« Nous avons déjà recommandé une législation pour rendre cela réalisable dès 2019.

« Cela contribuerait grandement à apaiser une situation difficile et devrait constituer la base de discussions constructives avec Maros Sefcovic la semaine prochaine.

« De multiples engagements avec des entreprises et des instances représentatives des entreprises considèrent cela comme une solution pragmatique et sensée. Le bon sens est nécessaire pour désamorcer ce problème. »

Sir Jeffrey a réitéré sa propre menace de retirer les ministres de l’exécutif de Stormont si des progrès ne sont pas réalisés sur le protocole.

M. Beattie a critiqué les menaces de Sir Jeffrey de retirer son ministre de l’exécutif.

Il a déclaré: « Un engagement et des négociations supplémentaires sont la voie à suivre.

« Nous n’avons pas besoin de menaces pour abattre les institutions de Stormont au milieu d’une pandémie, mais nous avons plutôt besoin d’une pensée sensée et claire.

« Un engagement constructif fonctionnera toujours mieux que la diplomatie par mégaphone. »

Cependant, le chef du SDLP, Colum Eastwood, a condamné les menaces d’invoquer l’article 16 comme étant « fatiguées par les menaces du DUP et du Sinn Fein d’effondrer Stormont ».

Il a ajouté: « Cela ne résout rien, cela n’aide personne, cela ne fera qu’empirer les choses. »