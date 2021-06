Liz Truss “a raison sur le fromage” alors qu’un déficit commercial énorme est exposé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne et l’Australie ont convenu des termes généraux d’un accord commercial qui devrait devenir un modèle pour la politique commerciale de la Grande-Bretagne après le Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson et son homologue australien Scott Morrison ont signé l’accord de principe lundi soir. L’accord éliminera les droits de douane sur les produits britanniques, mais avec une période de transition de 15 ans et des quotas.

La libéralisation de certains produits, comme le fromage, sera mise en place pour aider la transition des marchés agricoles.

Les exportations de fromage du Royaume-Uni vers l’Australie sont actuellement soumises à des droits de douane allant jusqu’à 20 pour cent.

Le producteur des East Midlands, Bradbury Cheese, a estimé qu’il pourrait ajouter environ 1,5 million de dollars (1,060 million de livres sterling) aux près de 3 millions de dollars (2,1 millions de livres sterling) de fromage qu’il vend déjà à l’Australie avec un accord en franchise de droits.

Le fromage est quelque chose que Mme Truss tient à cœur et dans une récente chronique, Flora Hutchings, responsable des affaires extérieures chez Best for Britain, a expliqué pourquoi le secrétaire au Commerce international avait raison de le faire.

En octobre, Mme Truss a offert au ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi un pot de fromage Stilton britannique pour accompagner la signature de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et le Japon.

Le fromage est devenu emblématique des négociations et le personnel de M. Motegi lui en a même offert pour son anniversaire après que Mme Truss eut disputé un accès spécial pour la variété bleue et d’autres fromages britanniques, poussant l’accord un peu plus loin que ce que le Japon avait convenu dans son traité avec l’UE.

En 2014, Mme Truss a prononcé un discours tristement célèbre à la conférence du parti conservateur, dans lequel elle a souligné la « honte » de la Grande-Bretagne qui importe les deux tiers de son fromage.

Elle a déclaré à l’époque: “Nos exportations ont augmenté de plus d’un milliard de livres sterling au cours des quatre dernières années.

« Et les résultats sont superbes. Nous cultivons du blé de manière plus compétitive que les Prairies canadiennes. Nous produisons plus de variétés de fromages que les Français.

« Et nous vendons même du thé à la Chine : le Yorkshire Tea.

« Maintenant, ce n’est pas exactement un défi pour les secteurs de l’automobile ou de l’aérospatiale en termes d’échelle, mais il y a de bonnes affaires à faire.

« En 2018, les exportations de fromage britanniques ont atteint un record de 665 millions de livres sterling, ce qui fait de nous l’un des 10 premiers géants mondiaux du fromage.

“L’année dernière, nous sommes retombés à la 11e place de ce tableau, mais nous avons quand même augmenté nos exportations à près de 708 millions de livres sterling, faisant du fromage notre quatrième exportation alimentaire après le whisky, le saumon et le chocolat.

“En bref, même s’il est trop facile de se moquer, le fromage est une grosse affaire si vous êtes dans le jeu de la nourriture.”

Mme Hutchings a noté que le commerce, bien sûr, est un processus à double sens, et bien que la Grande-Bretagne puisse exporter beaucoup de fromage, elle en importe encore plus.

Selon un calcul, le déficit commercial du Royaume-Uni pour le fromage – combien plus les importations britanniques que les exportations – sont “à peu près supérieures au monde” à 1 milliard de livres sterling.

Elle a ajouté: “Nous avons besoin de Liz Truss et de son équipe pour conclure un accord commercial japonais, un accord qui couvre les voitures et le fromage, tout comme l’accord de l’UE dont nous nous éloignons.

“Mais nous avons aussi désespérément besoin d’un accord commercial qui couvre les voitures et le fromage et bien plus encore avec notre plus grand partenaire commercial, celui juste au-dessus de la mer.

“Parce qu’une chose est sûre : nous ne pouvons pas avoir notre fromage et le manger.”