Liz Truss a soutenu la « fin du Brexit » alors que l’UE veut « sortir » des disputes en cours avec le Royaume-Uni | Politique | Des nouvelles

L’Union européenne pourrait offrir à la Grande-Bretagne une énorme victoire au début de cette année alors que Bruxelles se démène pour conclure les négociations en cours sur le Brexit. L’expert politique Marc Roche a déclaré à BBC Dateline que Liz Truss pourrait être celle qui mettrait fin aux disputes du Brexit. M. Roche, qui écrit pour l’hebdomadaire français Le Point, a déclaré que l’UE souhaitait conclure les pourparlers avant les élections présidentielles françaises.

Avec Liz Truss succédant à Lord David Frost et les élections françaises, l’animateur de la BBC Shaun Ley s’est demandé si un accord pouvait être conclu.

Il a demandé : « Est-il possible de réinitialiser la relation Royaume-Uni-UE et d’en avoir une plus positive ?

M. Roche a commencé par s’en prendre à l’héritage de Lord Frost à Bruxelles.

L’expert a affirmé que les Européens détestaient Lord Frost « encore plus que Boris Johnson ».

Il a dit: « Eh bien, bon débarras que Frost est parti. Il était détesté à Bruxelles.

« C’était un idéologue. Il disait quelque chose de différent en privé puis en public. Il était impassible, c’était un poisson froid.

« Liz Truss pourrait être celle qui terminera le Brexit parce qu’elle est pragmatique je pense.

« Il y a aussi beaucoup de bonne volonté du côté européen pour résoudre le problème de l’Irlande du Nord et des migrants parce que l’Europe veut aller de l’avant.

M. Coveney a demandé une conclusion des pourparlers d’ici février, avant les élections en Irlande du Nord.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a appelé Mme Truss à fournir une « date claire » pour la fin des pourparlers.

Plus tard sur BBC Dateline, M. Roche a également prédit que Valérie Pécresse battrait Emmanuel Macron si le candidat de droite Les Républicains accède au second tour.

Les analystes disent que Mme Pécresse constitue une menace redoutable pour le président alors qu’elle cible ses électeurs au centre de la politique française.

M. Roche a déclaré: « Elle est une gaulliste de droite traditionnelle et Macron perdra, car une partie de la gauche ira pour un gaulliste.

« Macron est détesté par la gauche parce qu’il est vu comme le président des riches. »