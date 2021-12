Liz Truss abat le complot de l’Espagne pour voler Gibraltar après les pourparlers sur le Brexit | Politique | Des nouvelles

Alors qu’un accord n’a pas encore été conclu sur Gibraltar après le Brexit, le ministre des Affaires étrangères a prolongé un délai pour les pourparlers qui devait expirer le 31 décembre. Bien que les négociations aient une marge de manœuvre supplémentaire, Mme Truss a insisté sur le fait que son objectif est de conclure un accord en le premier trimestre de l’année prochaine. Mercredi, Mme Truss a rencontré son homologue espagnol Jose Manuel Albares, où elle a insisté sur le fait que le Royaume-Uni continuerait à maintenir la souveraineté du Rocher.

Interrogée sur la présence des autorités espagnoles à la frontière dans un entretien avec El Pais, Mme Truss a déclaré : « Je ne vais pas entrer dans les détails des négociations en cours.

« Nous continuerons à défendre la souveraineté de Gibraltar.

« C’est un principe important pour le Royaume-Uni, mais nous voulons un accord et nous réalisons des progrès constructifs et positifs. »

Dans une autre question, Mme Truss a insisté sur le fait que les négociations se sont bien déroulées entre les parties concernées.

Elle a ajouté : « Notre objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

« Les conversations se passent bien.

« Le Royaume-Uni et l’Espagne veulent une solution pour que les gens puissent continuer leur activité.

« Et ainsi nous pouvons tous avancer. »

Le mandat comprend des règles pour établir la responsabilité en matière d’asile, de visas, de permis de séjour et de coopération policière et d’échange d’informations.

La proposition estivale de l’UE de donner plus d’autorité aux autorités espagnoles à la frontière a été rejetée par le gouvernement britannique.

Le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Dominic Raab, a déclaré : « Nous avons toujours fait preuve de pragmatisme et de flexibilité dans la recherche d’arrangements qui fonctionnent pour toutes les parties, et nous sommes déçus que cela n’ait pas été réciproque.

« Nous exhortons l’UE à réfléchir à nouveau. »

Le vice-président Maroš Šefčovič, coprésident pour l’UE du Comité mixte et du Conseil de partenariat, a déclaré : « En présentant ce projet de mandat, nous honorons l’engagement politique que nous avons pris envers l’Espagne pour entamer les négociations d’un accord séparé entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar.

« Il s’agit d’un mandat détaillé, qui vise à avoir un impact positif pour ceux qui vivent et travaillent de part et d’autre de la frontière entre l’Espagne et Gibraltar, tout en protégeant l’intégrité de l’espace Schengen et du marché unique. »

