Liz Truss annonce un accord commercial historique de 2,9 milliards de livres sterling avec la Nouvelle-Zélande | Politique | Nouvelles

La secrétaire d’État au Commerce international et ses collègues devraient annoncer qu’un accord de principe a été conclu dans les 14 jours d’ici la fin août. L’accord historique devrait réduire les tarifs sur les importations de vin aux côtés du gin, ce qui signifie que le vin de la nation du Commonwealth sera probablement moins cher dans les rayons des supermarchés.

Dans le cadre de l’accord, les tarifs devraient également être réduits sur les exportations de voitures britanniques vers la Nouvelle-Zélande, d’une valeur de 200 millions de livres sterling par an.

L’accord devrait également couvrir la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et la circulation des professionnels en activité entre les deux pays.

Mais Wellington a également fait pression pour un accord qui supprime progressivement tous les tarifs et quotas, y compris les tarifs pour les moutons et le bœuf sur 15 ans et les produits laitiers dans les cinq ans.

Le commerce entre les deux pays s’élevait à 2,9 milliards de livres sterling en 2019 et on espère que cette valeur sera augmentée de centaines de millions.

L’Express comprend que les négociateurs britanniques ont jeté les bases avec la Nouvelle-Zélande pour l’accord avec un «bon rapport» en cours de développement entre les deux équipes de négociation.

La haut-commissaire britannique en Nouvelle-Zélande, Laura Clarke, a déclaré : « Il y a beaucoup à gagner de cet accord commercial bilatéral.

Le diplomate britannique a également déclaré qu’ils avaient eu des séries de “discussions très constructives”.

Elle a poursuivi : « Je pense qu’il y a une ambition partagée de conclure un accord de libre-échange de très haute qualité, ambitieux en termes de réduction tarifaire, mais aussi très innovant dans des choses comme ce que vous faites sur les services et le commerce numérique.

Le gouvernement britannique affirme que l’adhésion pourrait signifier une augmentation de 65% des exportations britanniques vers les pays du CPTPP au cours de la prochaine décennie, d’une valeur de 37 milliards de livres sterling.

Damien O’Connor, ministre néo-zélandais du Commerce, a ajouté : « Nous sommes déterminés à franchir cette étape, même si j’ai toujours dit que la priorité pour la Nouvelle-Zélande était un résultat de haute qualité, complet et inclusif.