Liz Truss avertit qu’une chercheuse britannique « rejoindra des projets de l’UE » si la trahison du Brexit était livrée | Sciences | Des nouvelles

Le ministre des Sciences George Freeman a élaboré un «plan B» après que la Grande-Bretagne a été exclue du projet de recherche et d’innovation de 80 milliards de livres de l’UE en raison des différends liés au Brexit. La Grande-Bretagne était censée adhérer dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (TCA), contribuant 15 milliards de livres sterling sur sept ans afin que la communauté scientifique puisse accéder à ces fonds et aider à former des bourses à long terme et des collaborations industrielles internationales pour les universités et les chercheurs britanniques. .

Mme Truss a été invitée à conclure un accord avec l’UE et à résoudre les différends liés au Brexit tels que les licences de pêche et le protocole d’Irlande du Nord afin que le Royaume-Uni puisse réadhérer.

Bien qu’il ait un «plan B», le ministre des Sciences semble toujours faire pression pour que le Royaume-Uni obtienne l’association Horizon Europe et espère que Mme Truss pourra conclure un accord.

Il a posté sur Twitter : « De retour au travail pour une année cruciale pour la science, la recherche et l’innovation au Royaume-Uni et mes missions principales : Science Innovation, Innovation Nation. »

Il a ajouté que l’une de ses priorités du Nouvel An est « Horizon : continuer à faire pression pour l’association britannique, aux côtés d’un audacieux Plan B britannique pour la Grande-Bretagne ».

Mais une grande partie de la communauté scientifique en Grande-Bretagne a fait valoir que rejoindre Horizon Europe est vital et ne semble pas trop enthousiaste à l’idée d’un « plan B ».

Julian Hitchcock, spécialiste du droit européen et des sciences de la vie, a répondu : « Nous ne voulons pas du plan B.

« Si Truss ne parvient pas à sécuriser Horizon Europe, de nombreux chercheurs britanniques auront une incitation supplémentaire significative à rejoindre les établissements de recherche de l’UE.

«Ces établissements pourraient raisonnablement cibler des chercheurs clés du Royaume-Uni. Le plan B ne peut tout simplement pas rivaliser, quelle que soit la façon dont vous le tournez.

Simon Tucker, fondateur de Zinc et administrateur du Charter Schools Educational Trust, a écrit : « Priorités d’innovation au Royaume-Uni. Mais si nous n’entrons pas dans Horizon, le reste ne représente que très peu.

D’autres semblaient soulagés que M. Freeman n’ait pas perdu espoir que la Grande-Bretagne rejoigne Horizon Europe.

Le plan de secours de M. Freeman impliquerait une expansion de la portée de la collaboration scientifique internationale de la Grande-Bretagne.

M. Freeman a écrit : « À plus long terme, nous établirions une offre ambitieuse qui offre de nombreux avantages de l’association Horizon ainsi que les avantages supplémentaires d’une participation mondiale plus large.

« Les partenariats avec la communauté de recherche européenne resteront au cœur de notre offre de recherche internationale, mais nous cherchons également à renforcer d’autres relations, notamment dans l’Indo-Pacifique et en Amérique du Nord.