Liz Truss célèbre un accord commercial exceptionnel avec l’Australie réduisant 115 millions de livres sterling de paperasse pour les entreprises britanniques Politique | Nouvelles

Greg Hands a salué les négociations de son patron avec Canberra, affirmant que les tarifs d’exportation seraient réduits dans le cadre de l’accord.

Il a déclaré aux députés: «Notre accord commercial avec l’Australie est très probablement le premier accord à partir de zéro que nous ayons conclu en dehors de l’Union européenne.

«Il s’agit d’une étape majeure pour la Grande-Bretagne mondiale et d’un prix majeur obtenu pour notre politique commerciale nouvellement indépendante.

«Il est en passe de réduire les droits de douane sur les exportations britanniques emblématiques, permettant aux entreprises d’économiser environ 115 millions de livres sterling par an.

«L’accord sera le plus avancé que l’Australie ait conclu avec n’importe quel pays autre que la Nouvelle-Zélande et où nous nous attendons à ce qu’il soit particulièrement tourné vers l’avenir dans des domaines tels que les services, les achats et le commerce numérique.

«Ce sera beaucoup pour le Royaume-Uni et nos agriculteurs continueront de prospérer.

«L’accord est une porte d’entrée dans la vaste zone de libre-échange du PTPGP en Asie-Pacifique, ouvrant à nos agriculteurs des portes dans certaines des plus grandes économies actuelles et futures.

“Notre alimentation est parmi les meilleures au monde et incroyablement compétitive. Nous devons être positifs, ne pas craindre les opportunités qui existent pour notre agriculture et nos agriculteurs.”

