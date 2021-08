Liz Truss déclare que le Royaume-Uni est une “place cimentée” en Europe pour les investissements après un rapport élogieux | Politique | Nouvelles

Le rapport sur les investissements étrangers du ministère du Commerce international (DiT) révèle que les investissements directs étrangers ont créé environ 55 319 emplois au cours de l’exercice 2020/21. Pendant ce temps, au cours de la dernière décennie, l’IDE a créé plus de 707 000 emplois à travers le pays.

L’Écosse a été la région qui en a le plus profité, avec une augmentation de 10 pour cent des nouveaux emplois créés pour atteindre 3 245.

Le rapport a également révélé que près de 9 nouveaux emplois sur 10 au Royaume-Uni (47 784 sur 55 319) ont été créés avec le soutien du gouvernement britannique.

Les investissements en capital sont également restés solides malgré le Brexit, 2020 produisant 3,8 millions de livres sterling d’investissements en capital importants, soit une légère baisse par rapport aux 4 millions de livres sterling en 2019.

L’impact économique estimé des projets impliquant le DiT a également stimulé l’économie britannique jusqu’à 25 %, passant de 3,1 millions de livres sterling en 2019 à 3,8 millions de livres sterling en 2020.

Le rapport a également révélé que le Royaume-Uni continuait de maintenir sa réputation mondiale de superpuissance scientifique avec une augmentation de 66% des nouveaux emplois dans la biotechnologie et la pharmacie et une augmentation de 25% des nouveaux emplois dans les sciences de la vie.

Liz Truss, secrétaire au Commerce international, a déclaré : « Le Royaume-Uni est la meilleure destination d’investissement au monde, offrant de solides rendements dans une économie à faible taux d’imposition et à hautes compétences, respectée dans le monde entier pour son solide État de droit.

« Le rapport d’aujourd’hui prouve qu’à maintes reprises, les investisseurs choisissent le Royaume-Uni.

« Des investissements plus importants dans nos industries du futur créeront des emplois à haute valeur ajoutée, stimuleront l’économie et amélioreront le niveau du pays à mesure que nous reconstruirons en mieux.

« Ce gouvernement est allé plus loin et plus rapidement pour inaugurer les investissements dans le pays. »

Le ministre de l’Investissement, Lord Grimstone de Boscobel, a déclaré que ces chiffres marquaient un “vote de confiance énorme” dans l’économie britannique.

Le pair conservateur a clairement indiqué que le rapport « met l’accent sur notre réputation durement gagnée comme l’un des meilleurs endroits au monde pour créer et développer une entreprise ».

Cela survient après que Lord Botham a été annoncé comme l’un des 10 envoyés commerciaux que le gouvernement britannique espère aider à « réaliser un programme commercial mondial ambitieux ».

Le pair, qui a été anobli l’année dernière par le Premier ministre Boris Johnson, a dirigé l’équipe de cricket d’Angleterre Test entre 1980 et 1981, notamment dans deux séries Ashes contre l’Australie.

Les neuf autres nouveaux envoyés sont tous des parlementaires, siégeant à la Chambre des Lords ou en tant que députés, et ont été sélectionnés parmi différents partis politiques.

Parallèlement à la nomination de Lord Botham en tant qu’envoyé commercial en Australie, l’ancien député travailliste et désormais pair non affilié, la baronne Hoey a été nommé au Ghana, Stephen Timms député (travailliste) a été nommé en Suisse et au Liechtenstein, David Mundell député (conservateur) a été nommé en Nouvelle-Zélande, et Mark Eastwood MP (conservateur) a été nommé au Pakistan.

Marco Longhi MP (Conservateur) a été nommé au Brésil, Conor Burns MP (Conservateur) a été nommé au Canada, pair non affilié Lord Walney, John Woodcock, a été nommé en Tanzanie, Felicity Buchan MP (Conservateur) a été nommé à l’Islande et la Norvège, et le député Sir Jeffrey Donaldson (DUP) a été nommé au Cameroun, en plus de son rôle d’envoyé commercial du Premier ministre en Égypte.

Les rôles sont tous non rémunérés et volontaires et portent à 36 le nombre total d’envoyés commerciaux qui aident à soutenir le «programme de commerce et d’investissement» du gouvernement britannique, couvrant 76 pays différents.