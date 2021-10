Liz Truss décrit davantage d’investissements avec l’Inde lors d’un voyage de deux jours – « Des liens économiques plus approfondis » | Politique | Nouvelles

Sa visite en Inde coïncide également avec l’arrivée du groupe aéronaval de la Royal Navy, qui participe à une série d’exercices avec l’armée indienne au large de Mumbai. Pendant le voyage, Liz Truss visitera le navire amiral de la marine, le HMS Queen Elizabeth.

Au cours de son voyage de deux jours à Delhi et à Mumbai, elle établira des accords visant à accroître les liens d’investissement entre les deux pays et des programmes de soutien technique pour le monde en développement.

Le mois dernier, Pékin n’a pas bien réagi à l’annonce d’un nouveau pacte de défense entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

Le pacte était considéré comme un moyen de s’opposer à l’affirmation militaire croissante de la Chine.

En outre, les tensions entre l’Inde et la Chine ont éclaté après que 20 soldats indiens ont été tués l’année dernière lors d’une perturbation à la frontière avec l’armée chinoise.

Mme Truss a déclaré : « Des partenariats de défense et de sécurité plus étroits entre le Royaume-Uni et l’Inde renforcent les liens économiques et rendent les deux pays, ainsi que la région au sens large, plus sûrs.

«Nous devons protéger nos routes maritimes et commerciales et, opérant en position de force, être obstinés dans la défense de nos intérêts et la contestation des pratiques déloyales.»

Plus tôt cette année, Boris et Narendra Modi ont convenu de la feuille de route 2030 sur la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme.

Avant son voyage, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Mme Truss ferait avancer les travaux sur la feuille de route commune 2020.

LIRE LA SUITE: Macron déconcerté alors que le Royaume-Uni « dirigé par un groupe de non-conformistes inexpérimentés »

Le ministre des Affaires étrangères sera également rejoint par le chef d’état-major de la Défense, Sir Nick Carter, qui s’est rendu en Inde pour rencontrer son homologue le général Bipin Rawat à Delhi.

Ben Wallace a déclaré que la visite du groupe aéronaval représentait « une étape importante vers notre objectif d’établir un partenariat maritime avec l’Inde à l’appui des objectifs de sécurité mutuelle dans l’océan Indien ».

Cette semaine, Liz Truss est également devenue l’une des plus sceptiques de la Chine au sein du cabinet après avoir suggéré que les entreprises contrôlées par Pékin devraient être exclues des contrats de construction de Sizewell C, car elle pense que les travaux sur des projets aussi sensibles devraient être menés avec des pays qui partagent un » lien de confiance » avec le Royaume-Uni.

Lors d’une interview avec le Telegraph, elle a déclaré: « Je pense qu’il est très important que nous ne devenions pas stratégiquement dépendants et je pense qu’il est important que nous nous assurons que nous travaillons, en particulier dans les domaines des infrastructures nationales critiques, avec des partenaires fiables . «

Liz Truss est ministre des Affaires étrangères depuis le récent remaniement de septembre de cette année.