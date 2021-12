Liz Truss défendra le Brexit en Grande-Bretagne dans son premier grand discours AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

Le discours de Mme Truss, où elle décrira les priorités de la politique étrangère du Royaume-Uni, devrait tirer parti des avantages du Brexit et souligner le travail accompli pour nourrir la devise «Global Britain» du Premier ministre Boris Johnson, qu’elle a été chargée de faire une réalité.

Dans son discours devant le groupe de réflexion de Chatham House, la ministre des Affaires étrangères prévoit de dire « qu’il est temps que la Grande-Bretagne soit à nouveau fière de qui nous sommes et de ce que nous défendons » au lieu « d’avoir honte de notre histoire et de douter de notre futur ».

Elle devrait encourager les diplomates britanniques à être « déchaînés et habilités » à promouvoir « le meilleur des affaires, de la culture et des valeurs britanniques de liberté, de démocratie et de droits de l’homme dans le monde ».

On pense que Mme Truss ajoutera : « Nous devons croire en la Grande-Bretagne et projeter le meilleur de la Grande-Bretagne dans le monde.

« Je veux que nous soyons confiants, tournés vers l’extérieur, patriotiques et positifs et que nous soyons fiers de notre grand pays.

« Nous avons les meilleurs diplomates et un réseau diplomatique de premier plan avec une portée et une expertise uniques qui nous représentent dans 180 pays.

Le discours de la ministre des Affaires étrangères intervient quelques jours seulement après qu’elle a posé dans un tank lors d’un voyage en Estonie, qui a établi un parallèle avec la photo de Margaret Thatcher en 1986 lors d’une visite aux forces britanniques en Allemagne de l’Ouest.

En Estonie, Mme Truss a également abordé les préoccupations croissantes concernant le potentiel d’une invasion russe de l’Ukraine.

Lors d’une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Mme Truss a exprimé son soutien à la souveraineté de l’Ukraine et a averti qu’une nouvelle escalade de son conflit avec Kiev serait « une erreur stratégique » susceptible de représailles de la Grande-Bretagne.

En tant qu’allié de l’OTAN, le Royaume-Uni a rejoint l’alliance pour répondre aux près de 100 000 soldats que l’Ukraine affirme avoir massés près de la frontière entre les deux pays

Mme Truss, qui détient un taux de satisfaction net de 82,3%, est en tête du classement du Parti conservateur pour le ministre du Cabinet le plus populaire.