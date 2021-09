Liz Truss dévoile l’arme secrète du Brexit alors qu’elle met le feu à l’offre d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis | Monde | Nouvelles

Liz Truss : les accords commerciaux se mettent en place à la « bonne vitesse »

Emma Wade-Smith a été nommée HM Consul général et délégué commercial (HMTC) pour l’Amérique du Nord, annoncée par le gouvernement britannique, et se concentrera sur la stimulation du commerce et des investissements avec les États-Unis et le Canada. Mme Wade-Smith – qui est actuellement la commissaire au commerce de Sa Majesté pour l’Afrique et qui a précédemment occupé des postes diplomatiques de haut niveau aux États-Unis – prendra ses nouvelles fonctions en novembre 2021.

Elle se concentrera sur la promotion du commerce et des investissements britanniques aux États-Unis et au Canada, dans le but d’accélérer la création d’emplois et les opportunités à travers le Royaume-Uni, ainsi que de travailler avec des entreprises à travers l’Amérique du Nord pour soutenir la croissance et l’innovation, avec le rendez-vous clairement destiné à ouvrir la voie à un vaste accord de libre-échange.

En outre, en tant que consule générale de New York, Mme Wade-Smith soutiendra et renforcera les partenariats entre le Royaume-Uni et les États-Unis dans les États de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie et du Connecticut, ainsi que les ressortissants britanniques qui y travaillent.

La ministre des Affaires étrangères, Mme Truss, a déclaré : « Le partenariat du Royaume-Uni avec l’Amérique du Nord est vital pour créer des emplois, de la croissance et un monde libre et sûr.

Liz Truss verra la nomination comme une étape vers un accord commercial avec les États-Unis de Joe Biden (Image: GETTY)

Anne-Marie Trevelyan, la secrétaire au Commerce international (Image : GETTY)

“Emma apporte une richesse de connaissances de son rôle précédent et continuera à renforcer nos liens politiques, économiques et culturels à New York – tout en approfondissant les liens transatlantiques entre le Royaume-Uni et nos alliés.”

Elle a ajouté : « Poussée par la levée attendue des restrictions de voyage aux États-Unis, Emma jouera un rôle essentiel pour faire passer les relations entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord à un niveau supérieur alors que nous allons de l’avant avec une Grande-Bretagne mondiale tournée vers l’avenir. »

Mme Trevelyan a ajouté : « Je suis ravie d’accueillir Emma en tant que déléguée commerciale pour l’Amérique du Nord et HM Consul général à New York.

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et la chef de la Chambre des lords Natalie Evans quittent le n° 10 (Image: GETTY)

«Elle apportera une richesse d’expérience et de perspicacité aux postes alors que nous cherchons à approfondir nos liens économiques, culturels et diplomatiques dans la région.

“J’ai hâte de travailler avec elle pour éliminer les obstacles au commerce et soutenir les emplois, la croissance et les opportunités pour nos superbes entreprises britanniques.”

Mme Wade-Smith remplace Antony Phillipson, qui a été nommé haut-commissaire en Afrique du Sud, plus tôt cette année.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau (Image : GETTY)

Elle a déclaré : « Soutenir, permettre et développer des liens commerciaux plus solides entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord est essentiel pour créer plus d’emplois et stimuler une croissance économique durable des deux côtés de l’Atlantique.

«Ensemble, nous pouvons aider et promouvoir nos entreprises de classe mondiale à construire des économies plus propres et plus inclusives dans lesquelles nous voulons vivre et travailler, notamment grâce à l’innovation dans le numérique, la technologie et la croissance propre.»

Elle a souligné: «Je m’engage à utiliser mon énergie, mon expérience et mon enthousiasme pour diriger notre travail de commerce et d’investissement à travers l’Amérique du Nord, ainsi qu’à apporter créativité et dynamisme pour faire avancer les liens entre l’éducation, la science, les arts et les personnes entre le Royaume-Uni et les États-Unis. de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie.

La Grande-Bretagne espère rejoindre le bloc commercial CPTPP (Image: Express)

Le Royaume-Uni et les États-Unis entretiennent des relations commerciales et d’investissement florissantes, avec 1,4 million de personnes au Royaume-Uni travaillant pour des entreprises américaines et 1,2 million de personnes en Amérique travaillant pour des entreprises britanniques, le Royaume-Uni étant le plus grand employeur étranger aux États-Unis.

Les États-Unis sont également le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni, avec un commerce total atteignant 196,3 milliards de livres sterling en 2020 – un chiffre que Mme Truss et Mme Trevelyan espèrent augmenter considérablement dans les années à venir.

Pendant ce temps, le Canada est un partenaire stratégique important pour le Royaume-Uni, avec un commerce total atteignant 17,7 milliards de livres sterling l’année dernière.

Les accords commerciaux mondiaux cartographiés (Image : Express)

Le gouvernement espère également que la valeur du commerce avec le Canada augmentera grâce à un accord commercial plus ambitieux entre le Royaume-Uni et le Canada ainsi qu’à travers une future adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Les HMTC travaillent aux côtés des ambassadeurs et hauts-commissaires de Sa Majesté, du réseau diplomatique au sens large et d’autres collègues du gouvernement de Sa Majesté basés dans les pays de leur région, dans le cadre d’un effort gouvernemental “uni et coordonné” à l’étranger pour promouvoir le commerce et la prospérité du Royaume-Uni, a déclaré le DIT.

Au total, il y aura neuf zones géographiques couvertes par les délégués commerciaux de Sa Majesté : l’Afrique ; Asie-Pacifique; Chine; Réseau Europe de l’Est et Asie centrale; L’Europe ; L’Amérique latine; Moyen-Orient; Amérique du Nord; et l’Asie du Sud.