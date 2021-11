Liz Truss donne 48 heures à Macron pour se retirer des menaces de pêche | Politique | Nouvelles

La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a averti la France qu’elle disposait de 48 heures pour revenir sur les menaces proférées dans le dossier des licences de pêche ou que le Royaume-Uni entamerait des pourparlers sur les différends prévus dans l’accord sur le Brexit. Interrogée sur la question de savoir si la France et le Royaume-Uni étaient parvenus à un accord, elle a déclaré à Sky News: « L’accord n’a pas été conclu, les Français ont fait des menaces complètement déraisonnables, y compris contre les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche et ils doivent se retirer ces menaces, sinon nous utiliserons les mécanismes de notre accord commercial avec l’UE pour prendre des mesures. »

S’adressant à Sky News, Mme Truss a déclaré: « Je veux travailler avec les Français de manière positive et constructive et nous l’avons dit très clairement.

« Mais nous ne pouvons pas faire cela quand ces menaces pèsent sur nous, notre industrie de la pêche et les îles anglo-normandes.

« Je ne suis pas du tout content de ce qui s’est passé comme vous pouvez m’entendre le dire.

« Je veux voir cette situation résolue. Ces menaces sont injustifiées et ce ne sont pas les actions que nous attendrions d’un ami et allié du Royaume-Uni. »

Le ministre a ajouté : « Ce problème doit être résolu dans les prochaines 48 heures. »

Mme Burley a demandé si cela entraînerait une action en justice, ce à quoi Mme Truss a répondu: « Absolument ».

