Liz Truss exhorte les dirigeants mondiaux à relancer l’Organisation mondiale du commerce | Politique | Nouvelles

La secrétaire britannique au commerce international doit s’asseoir avec les ministres du commerce du G7 au cours desquels elle présentera des plans pour revigorer l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a rapporté le Financial Times. Mme Truss a spécifiquement appelé les États-Unis à contribuer à l’effort de réforme de l’OMC afin de secouer le secteur commercial mondial qui, selon elle, est «bloqué dans les années 1990» et a appelé à toute réforme incluant une position plus ferme sur la Chine.

L’ancien président Donal Trump a affirmé que l’OMC accordait un traitement spécial à la Chine parce qu’elle était toujours définie comme un «pays en développement».

S’adressant au Financial Times, Mme Truss a déclaré: «L’OMC a été créée alors que la Chine représentait 10 pour cent de la taille de l’économie américaine.

«Il est ridicule qu’il s’auto-désigne toujours comme pays en développement – et ces règles doivent changer.»

L’OMC est une organisation gouvernementale internationale qui vise à aider à réglementer et à faciliter le commerce entre les nations, mais sous l’administration Trump, elle a été immobilisée par une guerre commerciale entre Washington et Pékin.

M. Trump a bloqué la nomination de nouveaux juges à l’Organe d’appel directeur de l’OMC, ce qui a effectivement paralysé l’organisation.

Les appels à la réforme de Mme Truss ont reçu une réponse de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, qui devrait revoir la position des États-Unis sur l’OMC.

Elle a ajouté qu’elle était encouragée d’entendre la volonté de l’administration Biden de travailler «avec le système multilatéral».

Mme Truss a déclaré: «C’est l’un des problèmes que nous devons résoudre.

«Il n’a pas de règles strictes sur le commerce numérique et de données, qui devient de plus en plus important et qui est très important pendant Covid.»