Liz Truss gifle sans merci Joe Biden après le Brexit – “Nous avons d’autres alliés !” | Politique | Nouvelles

Au milieu des tensions dans les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le nouveau ministre des Affaires étrangères a déclaré que la “relation spéciale” n’était pas “exclusive” et que la Grande-Bretagne établirait des liens dans le monde entier. Elle a fait ces commentaires en s’adressant à un événement en marge de la conférence du parti conservateur à Manchester.

Le Royaume-Uni a été frustré par la décision des États-Unis de se retirer d’Afghanistan en août, entraînant la résurgence des talibans.

Cela a également été des points de désaccord entre Londres et Washington au sujet de la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, le président Biden avertissant qu’il ne signera pas d’accord de traité avec le Royaume-Uni si le Brexit sape l’accord du Vendredi saint.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si elle croyait personnellement à la soi-disant “relation spéciale” entre le Royaume-Uni et les États-Unis, Mme Truss a déclaré: “Je crois que nous avons une relation très étroite avec les États-Unis.

“Ils sont clairement un allié clé qui partage nos valeurs, notre vision du monde.

“Ce que je dirais, c’est qu’il y a aussi d’autres alliés.

“L’Australie, par exemple, est un pays dont je pense que nous sommes de plus en plus proches.

« Le Japon est un allié extrêmement important.

Elle a ajouté: “Quand j’ai parlé du réseau de la liberté, ce que je voulais dire, c’est qu’en plus de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, nous devons commencer à tendre la main à d’autres alliés et les États-Unis devraient également le faire.

“Nous n’allons pas défier les régimes autocratiques simplement avec quelques relations.

“Il s’agit de travailler avec tous nos amis et alliés à travers le monde.”

S’exprimant ce soir, Mme Truss a ajouté: “C’est une relation spéciale mais ce n’est pas une relation exclusive.

“L’accord d’Aukus en était un très bon exemple.”

Le mois dernier, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signé un nouveau pacte de défense avec l’Australie, visant à renforcer les allégeances dans l’Indo-Pacifique.

La Chine devenant de plus en plus menaçante dans la région, le Royaume-Uni est impatient de construire une alliance de démocraties pour lutter contre la menace croissante.

L’accord d’Aukus verra le Royaume-Uni et les États-Unis aider l’Australie à construire sa première flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

Les commentaires de Mme Truss reflètent des remarques similaires qu’elle a faites dans son discours à la conférence des conservateurs hier.

Elle a déclaré aux membres du parti : « Ma vision est de renforcer nos liens économiques et sécuritaires afin de construire un réseau de liberté dans le monde.

“Nous aurons une politique étrangère positive, proactive et patriotique qui élargira les routes commerciales, renforcera les partenariats de sécurité et soutiendra le développement dans le monde.

“Nous voulons commercer et investir dans plus de pays pour notre bénéfice mutuel – ce qui conduit à des sociétés plus libres et plus riches alignées sur la cause de la liberté, diffusant les droits de l’homme et les valeurs auxquelles nous croyons.

“Nous devons gagner cette bataille pour l’influence économique et cela commence par forger des liens plus étroits avec nos amis et alliés.”