Liz Truss : La Chine fustige le ministre des Affaires étrangères pour des propos « irresponsables » sur la liberté d’expression | Politique | Nouvelles

Cela est intervenu après que le chef des affaires intérieures de Hong Kong a renversé 16 autres conseillers de district de l’opposition jeudi dernier, portant le nombre total de politiciens locaux évincés à plus de 50. Liz Truss a qualifié cette décision de « profondément préoccupante » dans un communiqué jeudi. Elle a exhorté le gouvernement de la RAS de Hong Kong à « permettre au public un véritable choix de représentant politique ».

Mme Truss a déclaré: «Il est profondément préoccupant que 55 conseillers de district aient été disqualifiés et plus de 250 poussés à démissionner pour des raisons politiques – la première fois qu’une telle mesure est prise contre des conseillers de district démocratiquement élus dans la RAS de Hong Kong.

« Cela survient alors que les syndicats, les groupes d’intérêt et les ONG ont été contraints de se dissoudre.

« Le gouvernement de la RAS de Hong Kong doit respecter la liberté d’expression et permettre au public un véritable choix de représentants politiques. »

Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a riposté.

Dans un communiqué publié vendredi, un porte-parole a déclaré : « La décision est légitime, légale et irréprochable.

« Hong Kong est le Hong Kong de la Chine et ses affaires sont purement les affaires intérieures de la Chine.

« Aucun pays étranger n’a le droit de faire des remarques irresponsables sur les affaires intérieures de la Chine, y compris les affaires de Hong Kong.

Dans le cadre de la loi controversée de Pékin sur la sécurité nationale, imposée en juin de l’année dernière, tous les agents publics – pas seulement les hauts fonctionnaires, les législateurs et les juges – doivent prêter allégeance à la ville.

Parlant également des États-Unis, qui ont déjà condamné les disqualifications, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré vendredi : « Ni les États-Unis ni le Royaume-Uni ne se sont jamais vraiment souciés de la démocratie et de la liberté à Hong Kong ».

« Pendant un siècle et demi de domination coloniale britannique à Hong Kong, les 28 gouverneurs ont été nommés par le Royaume-Uni.

« Il n’y a pas eu d’élections ni de démocratie à Hong Kong, et les Hongkongais n’ont jamais vraiment apprécié la liberté. »

Il a ajouté : « Les faits parlent plus que les mots.

« Depuis la mise en œuvre sérieuse de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et du principe des » patriotes gouvernant Hong Kong « , la situation violente et chaotique à Hong Kong a été complètement inversée, les droits et libertés légitimes du peuple de Hong Kong ont été meilleurs protégés, et les atouts et le potentiel de développement uniques de Hong Kong ont été pleinement démontrés.

Il a exhorté les deux pays à « cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine ».

Le même jour, Mme Truss a mis en garde contre une dépendance excessive de la Grande-Bretagne à l’égard de la Chine.

S’adressant au Telegraph, le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre une dépendance excessive à l’égard de la Chine, arguant que nous devrions plutôt nous fier à des « partenaires partageant les mêmes idées ».

Elle a déclaré : « La façon dont je le dirais, c’est que, bien sûr, nous commerçons avec la Chine. C’est un partenaire commercial important du Royaume-Uni. Mais il est important que nous ne devenions pas stratégiquement dépendants. »

Cela, a-t-elle dit, était particulièrement important dans les domaines «d’infrastructure nationale critique», comme l’énergie nucléaire.

Elle a également déclaré que le Royaume-Uni devrait viser à construire « un réseau de liberté dans le monde avec des partenaires aux vues similaires » qui ont un « lien de confiance » avec le Royaume-Uni.