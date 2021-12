Liz Truss la « nouvelle Thatcher » alors qu’elle lance un appel au ralliement pour sauver le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Dans un discours prononcé devant le groupe de réflexion de Chatham House, le ministre des Affaires étrangères prévoit de dire aux politiciens qu’« il est temps que la Grande-Bretagne soit à nouveau fière de qui nous sommes et de ce que nous défendons ». Elle saluera une nouvelle ère de nation « ouverte vers l’extérieur, patriotique et positive ».

Mme Truss a déjà invité des comparaisons avec Margaret Thatcher posant comme des photos prises de la première femme Premier ministre.

La semaine dernière, elle a posé au sommet d’un char en hommage apparent à une photo notable de Mme Thatcher.

La photo de Mme Truss a été prise lors d’une visite en Estonie, au milieu des tensions croissantes en Ukraine concernant le renforcement des forces russes à la frontière.

Là, elle a dit à Vladimir Poutine que ce serait une « erreur stratégique » d’envahir.

LIRE LA SUITE: En retrait d’Ukraine, Liz Truss dit à la Russie

L’image faisait écho à un cliché de Mme Thatcher en 1986 sur un char lors d’un voyage en Allemagne de l’Ouest.

En plus de renforcer sa propre image de leader fort, Mme Truss serait également désireuse de propulser la Grande-Bretagne sur la scène mondiale.

Selon le Mail on Sunday, qui a affirmé que Liz s’érigeait en « nouvelle chaumière », elle dira lors du discours : « Nous devons croire en la Grande-Bretagne et projeter le meilleur de la Grande-Bretagne dans le monde.

« Je veux que nous soyons confiants, tournés vers l’extérieur, patriotiques et positifs et que nous soyons fiers de notre grand pays. »

Mme Truss ajoutera que « plutôt que d’avoir honte de notre histoire et de douter de notre avenir, il est temps que la Grande-Bretagne soit à nouveau fière de qui nous sommes et de ce que nous défendons ».

Au cours de la dernière année, le gouvernement a insisté davantage pour que la culture britannique soit davantage célébrée face au wokeism et pour que le passé colonial de la Grande-Bretagne soit compris plutôt que caché.

L’été dernier, lorsque la BBC a déclaré qu’elle ne chanterait pas Rule Britannia et Land of Hope and Glory lors de la dernière nuit des Proms, Boris Johnson a répliqué que les Britanniques ne devraient pas avoir honte du passé de la nation.

Il a déclaré: « Je pense qu’il est temps que nous arrêtions notre embarras grinçant à propos de notre histoire – de nos traditions, de notre culture – et nous arrêtions cette crise générale d’auto-récrimination et d’humidité. »

A NE PAS MANQUER

Le SNP gémit qu’il veut PLUS d’argent de Westminster malgré une distribution record [REPORT]

Frost a lancé un terrible avertissement par le patron britannique des médicaments [INSIGHT]

Brexit news: l’UE fustigée sur les règles commerciales « dingues » de l’Irlande du Nord [REACTION]

Le ministre des Affaires étrangères souhaite que les diplomates britanniques soient « libérés et habilités » à promouvoir « le meilleur des affaires, de la culture et des valeurs britanniques de liberté, de démocratie et de droits de l’homme dans le monde ».

La Grande-Bretagne a « tellement de raisons d’être fière et de partager avec le monde ».

Elle aurait ajouté : « Je mets cela au cœur de la [Foreign Office’s] mission – aller là-bas et montrer ce qu’il y a de bien dans ce pays.

« Nous avons les meilleurs diplomates et un réseau diplomatique de premier plan avec une portée et une expertise uniques qui nous représentent dans 180 pays.

« Je veux que notre politique étrangère projette la fierté dans notre pays. »

Selon un récent sondage, Mme Truss reste en tête d’un sondage sur les ministres les plus appréciés des fidèles du parti.

Un sondage de satisfaction de ConservativeHome, publié le 30 novembre, a révélé que le ministre des Affaires étrangères avait un taux de satisfaction net de 82,3%.

Le secrétaire au Brexit, Lord Frost, a terminé deuxième avec 73,3%, tandis que Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, et Rishi Sunak, le chancelier, se sont classés respectivement 8e et 9e.

Pendant ce temps, Boris Johnson avait une note négative de plus de 17%.

Une source du ministère des Affaires étrangères a déclaré au Mail on Sunday : « Liz pense que nous devons être plus confiants dans la promotion de la Grande-Bretagne.

« Nous avons les meilleurs diplomates et l’un des plus grands réseaux, mais nous devons en faire plus. Considérez cela comme une diplomatie déchaînée.