Liz Truss : La secrétaire au Commerce lance un avertissement audacieux sur l’accord sur le Brexit à Xi : “Nos valeurs ne baisseront pas” | Politique | Nouvelles

Au milieu d’une période de relations tendues, Mme Truss a insisté sur le fait que le commerce avec la Chine “doit être fiable” lors d’un discours prononcé aujourd’hui. Elle a également averti que tout commerce avec l’État devait se faire conformément aux règles internationales. Lors de son discours, organisé par Policy Exchange, Mme Truss a insisté sur le fait que le Royaume-Uni travaillait également avec des alliés pour contester toute pratique commerciale déloyale.

En conclusion, elle a insisté sur le fait que les valeurs du Royaume-Uni ne peuvent pas être « ébranlées » par les échanges commerciaux que le pays fait avec la Chine.

S’exprimant aujourd’hui, Mme Truss a déclaré : “La Chine est bien sûr un partenaire commercial très important avec le Royaume-Uni.

“Ce dont je veux m’assurer, c’est que le commerce avec la Chine est fiable, stable et conforme aux règles internationales.

“Nous avons une conversation directe avec la Chine à ce sujet et nos alliés pour arrêter des choses telles que les subventions injustes.

“J’ai parlé plus tôt de l’importance que le commerce que nous faisons sous-tend nos valeurs de libre-échange et de démocratie.

“Ce que nous ne pouvons pas avoir, ce sont ces valeurs qui sont sapées par le commerce que nous faisons.

“Le commerce avec la Chine est important, nous voulons nous assurer qu’il est fiable mais nous ne voulons pas devenir stratégiquement dépendants de la Chine.”

Les commentaires de Mme Truss interviennent à un moment où l’UE a été forcée de retarder son accord d’investissement avec la Chine.

Selon les chiffres du gouvernement britannique, la Chine est la cinquième destination des exportations.

D’ici 2030, il a découvert que trois des quatre plus grandes économies se trouveraient dans la région indo-pacifique.

Loin des commentaires entourant un accord post-Brexit avec la Chine, Mme Truss a déploré la stratégie commerciale précédemment défensive du pays.

Désormais libérée des chaînes de l’UE, Mme Truss a appelé le Royaume-Uni à se débarrasser de certaines de nos hypothèses dépassées.

Elle a déclaré: “Afin d’obtenir ces opportunités, nous devons abandonner certaines de nos hypothèses et attitudes obsolètes.

“Nous avons passé 50 ans dans l’UE et il est naturel que, qu’il s’agisse d’entreprises, de personnes employées par le gouvernement et autres, certaines idées ont été partagées et promulguées et sont toujours présentes dans certains milieux.