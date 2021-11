Liz Truss lance une tirade furieuse contre la Chine – accuse Pékin de « génocide » | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Raab n’a pas décrit la persécution des musulmans ouïghours par la Chine comme un génocide lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, insistant sur le fait que la communauté internationale devait être « prudente » avant de faire de telles affirmations. Mais Mme Truss a une approche beaucoup plus robuste que M. Raab et Boris Johnson lorsqu’il occupait le poste.

La plus haute diplomate britannique a fait connaître son point de vue lors d’une réunion avec Caroline Wilson, l’ambassadrice du Royaume-Uni en Chine.

Lorsque Mme Wilson a été nommée en octobre de l’année dernière, elle a discuté des relations de la Grande-Bretagne avec Pékin lors d’une réunion avec Truss dans son rôle de secrétaire au commerce international.

Selon un allié de Mme Truss, Mme Wilson a terminé leur discussion en demandant pourquoi le Royaume-Uni ne pouvait pas traiter la Chine « comme nous traitons les Français ».

La source a également révélé que Mme Truss avait déclaré : « Parce que les Français ne commettent pas de génocide. »

LIRE LA SUITE:

Liz Truss va ouvrir des routes commerciales au milieu de la dispute française « nous devons nous diversifier !

La réunion s’est ensuite terminée brusquement, a déclaré la source au Times. L’échange a été corroboré par une deuxième source proche du ministre des Affaires étrangères.

Mme Truss serait « personnellement consternée » par la persécution des Ouïghours par Pékin, qui comprenait des informations faisant état de stérilisations forcées et de travail forcé dans le Xinjiang, la province du nord-ouest.

D’autres rapports suggèrent que des milliers de musulmans ouïghours sont massacrés dans le cadre du marché chinois des greffes d’organes, nourrissant des parties du corps de patients chinois et saoudiens contre de l’argent.

La Chine nie l’allégation.

Un communiqué mentionnait cependant : « Le gouvernement a mené les efforts internationaux pour demander des comptes à la Chine pour ses violations des droits humains au Xinjiang à l’ONU.

« C’est la politique de longue date du gouvernement que la détermination de la question de savoir si un génocide a eu lieu doit être prise par un tribunal compétent ayant compétence pour juger de telles affaires, plutôt que par le gouvernement ou un organe non judiciaire. »

Avant d’être nommée ministre des Affaires étrangères, Mme Truss a déclaré que la Grande-Bretagne ne devait pas devenir « stratégiquement dépendante » de la Chine.

La Grande-Bretagne est restée prudente à l’égard de Pékin à la suite de la tentative de la société chinoise Huawei d’installer le réseau 5G du Royaume-Uni, qui, selon certains, pourrait être utilisé par la Chine pour espionner la Grande-Bretagne.

Une source gouvernementale a déclaré à propos de Mme Truss : « C’est un faucon chinois. Elle voudra réduire notre dépendance à la Chine et nouer des alliances dans la région indo-pacifique. Le Premier ministre est beaucoup plus libéral sur la Chine qu’elle ne l’est.

Avec le Royaume-Uni désormais hors de l’Union européenne, la Chine pourrait encore devenir un partenaire économique clé avec le Royaume-Uni.

Londres et Pékin cherchent à élargir leur adhésion à divers accords commerciaux régionaux et internationaux et pourraient se rapprocher s’ils sont acceptés.

Plus tôt cette année, la Chine a abordé la question de la population ouïghoure et les allégations de génocide.

S’adressant au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré : « Ces faits fondamentaux montrent qu’il n’y a jamais eu de soi-disant génocide, de travail forcé ou d’oppression religieuse au Xinjiang.

« De telles accusations incendiaires sont fabriquées par ignorance et préjugés, elles sont simplement un battage publicitaire malveillant et politiquement motivé et ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. »