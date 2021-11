Liz Truss présente une vision audacieuse du Brexit pour le Royaume-Uni en se tournant vers l’Asie | Politique | Nouvelles

Liz Truss dit « nous devons diversifier notre commerce »

Mme Truss, qui est sur le point d’entreprendre une tournée en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, a déclaré que la Grande-Bretagne « jette maintenant son dévolu sur la région indo-pacifique ». Elle a déclaré qu’elle était déterminée à « se concentrer sur les opportunités de l’avenir », avec des liens plus étroits dans l’Est offrant des emplois et des opportunités dans son pays. Après une semaine difficile pour le gouvernement avec le sleaze des conservateurs sur la photo au Parlement, le ministre des Affaires étrangères a cherché à maîtriser l’ordre du jour et à le faire évoluer pour façonner la Grande-Bretagne mondiale.

Son voyage intervient alors que les pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord devraient reprendre à Londres, bien que les espoirs d’un compromis européen s’amenuisent.

Et avec l’UE menaçant toujours d’une guerre commerciale contre l’Irlande du Nord et les droits de pêche, le ministre des Affaires étrangères a clairement indiqué que la prospérité future de la Grande-Bretagne se situe au-delà de l’Europe.

Elle pense que les emplois du futur dans les domaines de la technologie, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines peuvent être mieux trouvés en collaborant avec les économies asiatiques en pleine croissance.

Mme Truss arrivera dimanche soir à Kuala Lumpur, la capitale indonésienne. Les pays de sa tournée font tous partie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Des sources proches du ministre des Affaires étrangères ont déclaré que le fait qu’elle effectuait le voyage dans l’est si tôt dans son mandat démontrait l’importance qu’elle accordait à la région.

Une source proche de Truss a déclaré : « Il s’agit de saisir les opportunités du Brexit et de se tourner vers les régions du monde à la croissance la plus rapide et les énormes économies asiatiques du futur. Liz plaidera pour le renforcement des liens économiques et technologiques avec ces pays, ce qui contribuera à garantir la place de la Grande-Bretagne dans le monde pour les décennies à venir. »

Le ministre des Affaires étrangères est en tournée en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande (Image: .)

Truss souligne que d’ici 2050, l’Indonésie sera la quatrième plus grande économie du monde (Image: .)

Mme Truss souligne que d’ici 2050, l’Indonésie, et non l’Allemagne, sera la quatrième plus grande économie du monde.

Elle a également souligné que la liberté permise par le Brexit a permis au Royaume-Uni de revitaliser ses relations avec les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Mme Truss a noté: «Pendant trop longtemps, nous avons laissé nos relations avec de telles nations sous-alimentées – mais il est maintenant temps de les suralimenter.

« Nous utilisons notre nouvelle liberté pour nous positionner aux côtés de la prochaine génération de superpuissances économiques et de leaders technologiques. »

Elle a poursuivi : « Nous nous concentrons sur les opportunités du futur, telles que la technologie. La révolution numérique ne faisant qu’accélérer à la suite de la pandémie, nous voulons nous associer à des partenaires partageant les mêmes idées pour former une coalition de révolutionnaires technologiques.

«Nous voulons travailler plus étroitement pour repousser les nouvelles frontières de l’innovation avec des nations tournées vers l’avenir à travers le monde dans des domaines comme l’IA et l’informatique quantique.

« Il ne s’agit pas seulement de capitaliser sur l’innovation d’aujourd’hui comme la 5G, mais d’ouvrir la voie aux percées de demain comme la 6G et au-delà. »

La ministre des Affaires étrangères prévoit de s’appuyer sur l’héritage impressionnant de son dernier poste au gouvernement en tant que secrétaire au Commerce international et n’a pas caché qu’elle voulait rassembler les économies démocratiques du monde entier comme rempart pour la puissance croissante de la Chine.

Il est entendu qu’elle a même évoqué en privé l’idée d’un besoin d’une « version économique de l’Otan ».

Lorsqu’elle était secrétaire au Commerce international, Mme Truss a également jeté les bases pour le Royaume-Uni de lancer cette nouvelle alliance économique en commençant le processus d’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Le CPTPP est un groupe de libre-échange de 11 pays, sans libre circulation des personnes, dont l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.

Mme Truss a déclaré qu’elle pensait que des liens plus étroits aideraient la Grande-Bretagne à capitaliser sur des économies précieuses et en croissance alors que le pays s’éloigne de Covid.

Elle a déclaré: «L’Indonésie, comme la Thaïlande et la Malaisie, a une classe moyenne en plein essor qui a soif du meilleur des Britanniques, de notre nourriture et de nos boissons de classe mondiale comme l’agneau gallois aux voitures de renommée mondiale comme Aston Martin et aux jeux informatiques les plus vendus tels que Minecraft.

« Avec 60 pour cent des personnes à revenu élevé dans le monde qui devraient vivre en Asie d’ici la fin de la décennie, nous devons vendre davantage de biens et de services sur ces marchés. C’est pourquoi notre travail pour rejoindre la Malaisie et dix autres économies dynamiques dans le Partenariat transpacifique est vital. «

Mme Truss a également tenté de persuader les États-Unis de rejoindre le CPTPP après que Donald Trump a annulé son adhésion.

Les démocrates seraient réticents à se joindre à nous en raison de l’influence des syndicats américains dans les États de la ceinture de rouille de l’Ohio et de la Pennsylvanie, qui sont des États swing lors des élections américaines.

Des sources ont déclaré qu’elle avait déclaré au président américain Joe Biden que « les États-Unis devaient intensifier » et rejoindre les pays démocratiques dans des partenariats économiques lors de sa récente visite à la Maison Blanche avec Boris Johnson.

Le ministre des Affaires étrangères, qui arrive régulièrement en tête des sondages de popularité du Parti conservateur et qui est le favori des députés en tant que prochain Premier ministre, a clairement indiqué que la stratégie de défense du Royaume-Uni et l’activité économique devaient être liées.

Elle a déclaré: «Je veux que le Royaume-Uni soit le cœur battant d’un réseau mondial de liberté, c’est pourquoi nous faisons progresser nos valeurs, telles que la libre entreprise, les opportunités et la démocratie, en position de force.

« Il n’y a pas de plus beau symbole de notre détermination à le faire qu’un F35 décollant du HMS Queen Elizabeth, comme je l’ai vu moi-même lors de son escale à Mumbai.

« Ce groupe aéronaval va de port en port, travaillant et s’exerçant aux côtés de pays comme la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie, dans sa mission de protéger nos routes maritimes, nos chaînes d’approvisionnement et nos libertés fondamentales. »

Marco Longhi, le député de Dudley North qui a été l’un des députés conservateurs à briser le mur rouge travailliste en 2019, a déclaré que la mission de Mme Truss « souligne en quoi consiste le Brexit ».

M. Longhi, qui est également envoyé commercial au Brésil, a déclaré: «Liz Truss est excellente pour sortir et promouvoir UK Plc. C’est ce que nous devons tous faire, que nous soyons ministres, simples députés, envoyés commerciaux ou non.

«Nous étions enchaînés lorsque nous faisions partie de l’UE et n’avons pas eu ces opportunités de forger ces alliances.

«Il ne s’agit pas seulement de créer plus d’emplois dans ce pays, mais des emplois plus sûrs et plus sûrs pour l’avenir ainsi que plus de richesse pour tout le monde grâce à des investissements et des partenariats.»

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a ajouté: «C’est l’un des principaux avantages du Brexit que nous pouvons commencer à parler de ces accords commerciaux avec des pays avec lesquels nous n’avons pas pu conclure d’accords séparés alors que nous étions coincés dans l’UE.

« Quitter l’UE nous a permis d’avoir à nouveau des politiques commerciales et étrangères britanniques. »