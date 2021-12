S’exprimant jeudi, le secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré : « Je condamne la rhétorique agressive et incendiaire du Kremlin contre l’Ukraine et l’OTAN. L’OTAN est une alliance défensive et l’Ukraine continue de faire preuve d’une retenue louable face à la provocation et à l’agression russes.

Elle a ajouté : « Toute incursion russe serait une erreur stratégique massive et serait combattue avec force, y compris des sanctions coordonnées avec nos alliés pour imposer un lourd tribut aux intérêts et à l’économie de la Russie. Le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine est indéfectible.

« Le seul moyen de sortir de la situation actuelle pour la Russie est le dialogue et je salue le fait que la Russie ait indiqué qu’elle était disposée à entamer des pourparlers en janvier.

« Le gouvernement russe doit désamorcer ses activités et engager des discussions sérieuses. »

Le Kremlin nie son intention d’envahir et affirme que l’Occident est en proie à la russophobie.

Moscou affirme que l’élargissement de l’OTAN menace la Russie et a contrevenu aux assurances qui lui ont été données lors de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

