Liz Truss promet une explosion commerciale alors qu’elle s’engage à de nouveaux accords sur le Brexit – « Foncer le tambour ! » | Politique | Nouvelles

S’exprimant lors de la conférence du parti conservateur, le député de South West Norfolk a présenté une vision optimiste du Brexit en Grande-Bretagne.

Elle s’est engagée à aider à créer un pays “compétitif et plus confiant” sur la scène mondiale.

“Je rejette les voix du déclin. Je pense que les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont devant nous”, a-t-elle déclaré aux membres du parti à Manchester.

En tant que secrétaire au Commerce, Mme Truss a conclu 68 accords commerciaux dans le monde, y compris des accords négociés à partir de zéro.

Elle est rapidement devenue l’une des favorites des conservateurs pour son attitude ouverte sur la promotion du libre-échange à travers le monde.

Donnant son premier discours aux membres depuis sa promotion au poste de ministre des Affaires étrangères, Mme Truss a promis de continuer à défendre le commerce britannique.

Elle a déclaré: “Des liens commerciaux plus profonds signifient plus d’emplois dans l’industrie du whisky écossais, l’industrie automobile dans le Nord-Est et l’industrie technologique ici à Manchester.

“Notre accord d’Aukus rendra la Grande-Bretagne plus sûre et créera des centaines d’emplois qualifiés, des chantiers navals de Govan aux usines de Tyneside.

“Notre nouvel investissement plus propre et plus vert dans les pays en développement signifiera plus d’emplois pour les architectes, ingénieurs et technologues britanniques.

“C’est le travail que je ferai en tant que ministre des Affaires étrangères.

“Foncer le tambour pour la Grande-Bretagne à l’étranger pour livrer pour les gens ici à la maison.

“La Grande-Bretagne a toujours été à son meilleur en tant que nation tournée vers l’extérieur et optimiste, confiante dans sa capacité à rivaliser et à diriger.

“C’est la Grande-Bretagne que je veux que nous soyons – patriote et positif.”

Lors d’un événement en marge plus tôt dans la journée, Mme Truss a déclaré que son prochain voyage à l’étranger serait en Inde.

Boris Johnson a fait de la conclusion d’un accord de libre-échange avec New Delhi l’une de ses principales priorités commerciales.

Les négociations formelles pour un accord commenceront le 1er novembre, avec l’espoir d’un accord intérimaire conclu d’ici mars 2022.

