Mme Truss a succédé à Lord Frost dans son rôle de ministre du Brexit après sa démission vendredi. Parlant de l’éminente personnalité politique britannique, le journal allemand Handelsblatt l’a qualifiée de « successeur possible » de Boris Johnson.

Il a déclaré: « Le nouveau négociateur en chef britannique est considéré comme un partisan de la Dame de fer – et un successeur possible du Premier ministre en difficulté Boris Johnson.

« Depuis son message de Noël il y a une semaine, le monde sait que Liz Truss pense qu’il y a de plus grandes choses pour elle : avec des lumières festives, un vieux globe et l’Union Jack en arrière-plan, le ministre britannique des Affaires étrangères a souhaité à ses partisans un joyeux Noël.

« Habituellement, seule la reine s’adresse au peuple britannique sous cette forme à Noël.

« La conservatrice de 46 ans ne veut pas monter sur le trône, mais elle a les yeux rivés sur le 10 Downing Street.

« D’autant plus que l’hôte local et Premier ministre Boris Johnson est politiquement gravement touché après de nombreuses crises et qu’il y a des spéculations ouvertes sur son successeur en Grande-Bretagne. »

Le ministre des Affaires étrangères est très populaire au sein du parti conservateur, s’étant classé au premier rang des « notes de satisfaction » dans un sondage de la maison conservatrice auprès des membres du parti.

Le premier rang la place devant le secrétaire à la Défense Ben Wallace, Lord Frost, Jacob Rees-Mogg et le chancelier Rishi Sunak.

Handelsblatt a noté cette popularité en déclarant: « Truss, populaire auprès des conservateurs, est l’un des favoris aux côtés du chancelier Rishi Sunak et voulait déjà hériter de Theresa May, qui a été chassée de ses fonctions par les partisans du Brexit de son parti, il y a deux ans.

LIRE LA SUITE: Truss soutenu pour éclipser son prédécesseur lors d’âpres pourparlers avec l’UE

« De plus, la ministre des Affaires étrangères est déjà vénérée par ses partisans comme la nouvelle Margaret Thatcher. »

Cependant, il a qualifié son nouveau mandat en tant que négociatrice du Brexit de « mission impossible ».

Il a déclaré: « Johnson, cependant, a envoyé son challenger secret sur une » Mission Impossible « : Truss, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères il y a seulement trois mois, entreprend la tâche impossible d’essayer de faire aboutir les négociations dans l’impasse du Brexit récemment démissionné représentant David Frost avec l’Union européenne (UE) sur le protocole controversé d’Irlande du Nord à une conclusion réussie en plus de ses fonctions au ministère des Affaires étrangères. »

Lord Frost était engagé dans des négociations avec son homologue bruxellois, Maros Sefcovic, depuis octobre, pour tenter de résoudre les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord.

Mais en reprenant le rôle, Mme Truss a déclaré qu’elle prévoyait « d’accélérer le rythme » au cours de la nouvelle année.

Dans un communiqué, le ministre a déclaré : « Nous voulons une relation constructive avec l’UE, fondée sur le commerce et notre croyance commune en la liberté et la démocratie.

« Résoudre les problèmes actuels est essentiel pour libérer ce potentiel.

« La position du Royaume-Uni n’a pas changé. Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, et du rôle de la CJCE en tant qu’arbitre final des différends entre nous, et résolvent d’autres problèmes.

« Nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année.

« Notre préférence reste de parvenir à une solution convenue.

« Si cela ne se produit pas, nous restons prêts à déclencher les garanties de l’article 16 pour faire face aux problèmes très réels rencontrés en Irlande du Nord et pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) dans toutes ses dimensions. »

Lord Frost a démissionné la semaine dernière en raison de « préoccupations concernant la direction actuelle des déplacements » au sein du gouvernement britannique.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.