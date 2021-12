Liz Truss qualifiée de « pathétique » alors que les alliés furieux de Boris attaquent les bouffonneries du ministre des Affaires étrangères | Politique | Des nouvelles

Le ministre du Cabinet préféré des conservateurs de base a été accusé d’auto-promotion « désespérée ». On pense que les proches du Premier ministre pensent que Mme Truss exploite l’incertitude entourant Omicron pour faire son discours en tant que libertaire.

M. Johnson a décidé de ne pas introduire de nouvelles mesures Covid cette semaine malgré les appels des scientifiques, en partie en raison du manque de soutien unanime du Cabinet.

Les ministres se sont réunis pendant plus de deux heures lundi alors qu’ils débattaient des dernières données sur les coronavirus et si des restrictions supplémentaires étaient nécessaires avant Noël.

Pas moins de dix – un tiers du Cabinet – se seraient prononcés contre de nouvelles mesures.

Depuis lors, une série de briefings anonymes ont eu lieu, avec des ministres désireux de faire savoir qu’ils n’étaient pas favorables à des mesures draconiennes.

Les briefings ont rendu les alliés de M. Johnson furieux, selon le Times, avec Mme Truss sous le feu le plus intense.

Alors que le chancelier Rishi Sunak, le secrétaire aux Transports Grant Shapps et le secrétaire aux Affaires Kwasi Kwarteng ont tous été récusés en raison de la protection de leurs parties prenantes, le ministre des Affaires étrangères est accusé de faire de la politique.

« Je comprends le positionnement de Rishi et Grant – ils représentent des secteurs à risque et qui nécessiteraient des renflouements, etc. idem Kwasi », a déclaré une source gouvernementale.

« Liz Truss – moins.

« Quelles industries essaie-t-elle de protéger ?

« On dirait qu’elle essaie de se positionner fortement en tant que libertaire conservatrice.

Plus de 100 députés conservateurs ont voté contre l’introduction de passeports vaccinaux la semaine dernière, avec des menaces de nouvelles révoltes si davantage de mesures sont imposées.

Le groupe représente plus d’un quart des députés conservateurs, un pourcentage important à gagner pour tout futur chef plein d’espoir.

Hier soir, le Premier ministre a exclu d’introduire d’autres restrictions avant Noël, mais a déclaré qu’il pourrait toujours prendre des mesures avant le Nouvel An si les données suggéraient que cela était nécessaire.

Il a déclaré: « Naturellement, nous ne pouvons exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger la santé publique.

« Mais compte tenu de l’incertitude persistante sur plusieurs choses – la gravité d’Omicron, l’incertitude sur le taux d’hospitalisation ou l’impact du déploiement du vaccin ou des rappels, nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus strictes avant Noël.

« Nous continuons de surveiller Omicron de très près et si la situation se détériore, nous serons prêts à prendre des mesures si nécessaire.

« Ce que cela signifie, c’est que les gens peuvent aller de l’avant avec leurs projets de Noël, mais la situation reste finement équilibrée et j’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence, à continuer de se protéger et de protéger ses proches, en particulier les personnes vulnérables.

« Et n’oubliez pas de continuer à suivre les conseils – portez un masque à l’intérieur lorsque cela est nécessaire, faites circuler l’air frais et faites un test avant de rendre visite à des parents âgés ou vulnérables. »