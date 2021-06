Liz Truss recommence ! La superwoman du Brexit conclut un accord d’une valeur de plusieurs centaines de millions de livres | Politique | Nouvelles

Et les experts prédisent aujourd’hui que l’économie britannique devrait revenir aux niveaux d’avant Covid d’ici la fin de 2021, un an plus tôt que prévu. La Grande-Bretagne a été prise dans une bataille du tac au tac entre les États-Unis et l’UE au sujet des subventions à l’aérospatiale, ce qui a entraîné l’imposition de frais frontaliers massifs sur certaines exportations. On estime que l’industrie du whisky écossais a perdu plus de 600 millions de livres sterling d’exportations après avoir été touchée par des prélèvements de 25% sur chaque bouteille.

Mme Truss et son homologue américaine Katherine Tai ont convenu de lever les tarifs de rétorsion pendant cinq ans après des pourparlers à Londres.

Le secrétaire au Commerce international a déclaré: “Cet accord soutiendra les emplois dans tout le pays et constitue une excellente nouvelle pour les principaux employeurs comme le whisky écossais et des secteurs comme l’aérospatiale.”

Elle a déclaré que cela « trace une ligne sous un problème incroyablement dommageable » et signifie que le gouvernement peut se concentrer sur « faire passer nos relations commerciales avec les États-Unis au niveau supérieur ».

Mme Tai a déclaré que la conclusion d’un accord marquait un “grand pas en avant pour notre relation spéciale”.

La dispute a fait rage pendant 17 ans, mais s’est intensifiée au cours des dernières années après que l’Organisation mondiale du commerce eut découvert que les deux parties avaient enfreint les règles de subvention.

Washington a frappé l’UE avec des droits de douane sur des marchandises d’une valeur de 5,6 milliards de livres sterling en représailles au soutien de l’État accordé à Airbus.

Bruxelles a répondu par des droits de douane sur 3 milliards de livres sterling de produits américains en plus des subventions accordées à Boeing.

L’accord de levée des tarifs profite également aux éleveurs de porcs, aux fabricants de stilton et aux producteurs de cachemire.

LIRE LA SUITE : Vas-y, Joe ! Biden exhorté à conclure un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis maintenant

La relance du commerce intervient alors que les économistes prédisent que l’économie britannique rebondira d’ici la fin de l’année.

La croissance devrait atteindre 8,2% cette année et 6,1% en 2022 et le pic du chômage sera inférieur à ce qui était prévu précédemment.

Le déploiement rapide des vaccins et le “déchaînement” de la demande refoulée signifient que la reprise a un an d’avance sur ses prévisions précédentes.

Malgré les retards jusqu’à la fin du verrouillage, l’économie est toujours prête pour une croissance « considérable » au cours des prochains mois.

Les dépenses des ménages devraient augmenter de 3,6% cette année et de 7% en 2022.

La prolongation du congé jusqu’à l’automne et les attentes d’une reprise économique plus forte conduiront à un pic plus bas du chômage, selon le rapport.

Les revenus réels des ménages rebondiront en 2022, augmentant de 3,1%.

Mais les investissements des entreprises resteront cinq pour cent inférieurs aux niveaux observés avant la pandémie.

Des difficultés de recrutement provoquant des goulots d’étranglement de l’offre mondiale qui « alimentent les pressions sur les prix », prévient le rapport.

Les industries de l’aviation et de l’événementiel devraient également mettre beaucoup plus de temps à récupérer leurs pertes que le reste de l’économie.

Le directeur général de la CBI, Tony Danker, a déclaré qu’il y avait des “signes vraiment positifs” concernant la reprise économique à venir.

« Les données indiquent clairement qu’il existe une demande et une ambition refoulées dans de nombreux secteurs.

« L’impératif doit maintenant être de saisir l’occasion de canaliser cet investissement vers les grands moteurs de la prospérité à long terme du Royaume-Uni.

«C’est pourquoi c’est le bon moment pour le gouvernement de présenter des plans beaucoup plus détaillés sur tout, de la décarbonisation à l’innovation en passant par la mise à niveau.

« Cela ne s’applique clairement pas aux secteurs les plus durement touchés par la pandémie qui, même maintenant, sont confrontés à des retards continus et à de véritables défis pour rester viables.

“Ce serait dévastateur pour l’hôtellerie, les événements ou les entreprises aéronautiques d’échouer sur ce que nous espérons être la dernière étape des restrictions.”

Liz Truss, secrétaire au Commerce international, commente :

En tant que nation commerçante nouvellement indépendante, nous laissons derrière nous les différends commerciaux préjudiciables du passé et allons de l’avant avec des alliés aux vues similaires à un

brillant avenir.

L’accord historique que nous avons conclu avec les États-Unis fait exactement cela.

C’est devenu le différend le plus long de l’histoire de l’Organisation mondiale du commerce, d’autres industries comme le whisky écossais étant injustement mêlées à des tarifs de rétorsion.

Nous avons convenu avec les États-Unis de tourner la page de cette dispute de 17 ans en suspendant les tarifs pendant cinq ans.

Le whisky était notre plus grande exportation de produits alimentaires et de boissons l’année dernière, et les États-Unis sont son marché le plus précieux. La sécurisation des échanges sans droits de douane signifie un coup de pouce pour l’industrie et les 50 000 emplois qu’elle soutient à travers le Royaume-Uni.

Nous n’avons pas seulement livré pour les distillateurs de whisky écossais, mais aussi pour les producteurs de cachemire et les éleveurs de porcs.

Mettre fin à ce différend insensé nous aidera à porter nos relations commerciales avec les États-Unis à des sommets encore plus élevés.

Ensemble, nous lutterons contre les pratiques déloyales de pays comme la Chine, ramènerons à la maison les avantages du commerce libre et équitable et reconstruirons mieux après la pandémie.