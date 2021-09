Liz Truss réplique ! Macron a giflé alors que le nouveau pacte américain saluait « La liberté doit être défendue » | Politique | Nouvelles

in

Mme Truss a déclaré que le nouvel accord de sécurité entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie – connu sous le nom d’AUKUS – contribuera à établir “des liens de sécurité solides dans le monde”. Écrivant dans le Sunday Telegraph, elle a déclaré qu’elle était “fier du Royaume-Uni et de notre rôle dans le monde”.

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « Notre nouveau pacte de sécurité ne nous rendra pas seulement plus sûrs chez nous, il pourrait également créer des centaines d’emplois nouveaux et hautement qualifiés, des chantiers navals de Govan aux usines de Tyneside. »

Elle a expliqué : « Nous travaillerons plus étroitement ensemble pour utiliser un large éventail de technologies de pointe, des sous-marins à propulsion nucléaire dans un premier temps, puis en examinant l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

« Cela montre que nous sommes prêts à faire preuve de détermination pour défendre nos intérêts et contester les pratiques déloyales et les actes malveillants. Cela montre également notre engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région indo-pacifique. »

Mercredi, le pacte de sécurité trilatéral a été rejoint par liaison vidéo par le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison.

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a qualifié le Royaume-Uni de se comporter « de manière opportuniste » sur une scène politique post-Brexit incertaine.

Il a ajouté que le Royaume-Uni était un « partenaire junior » dans l’accord à trois.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié le partenariat et ses retombées de “grave crise” entre les précédents alliés.

Il a déclaré à la télévision française : « Le fait que, pour la première fois dans l’histoire des relations entre les États-Unis et la France, nous rappelions notre ambassadeur pour consultations est un acte politique grave.

Cela montrait, a-t-il poursuivi, “l’ampleur de la crise qui existe actuellement entre nos pays”.

L’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni a condamné le pacte de sécurité comme dangereux pour la « cohérence et l’unité de l’Occident ».