Liz Truss s’annonce comme « Thatcher 2.0 » alors qu’elle obtient un coup de pouce au Cabinet | Politique | Nouvelles

in

Liz Truss a été promue mercredi au poste de ministre des Affaires étrangères après un passage réussi au Département du commerce international en tant que négociatrice principale pour la nouvelle position mondiale de la Grande-Bretagne sur le Brexit. Mark Littlewood de l’Institute for Government a discuté de l’évolution que Mme Truss a subie depuis sa participation à des marches pour le désarmement nucléaire avec ses parents « socialistes » à une position politique plus thatchérienne. Discutant de sa nouvelle nomination au ministère des Affaires étrangères, l’animateur de GB News, Tom Harwood, a interrogé M. Littlewood sur son dossier : « Il est intéressant qu’elle soit si populaire auprès des membres du Parti conservateur parce qu’elle n’a pas toujours été dans le Parti conservateur.

«Quand elle grandissait, on l’emmenait dans les marches du CND avec ses parents socialistes. À l’université, elle était membre des libéraux.

« Qu’est-ce qui a changé ? » Mark Littlewood a répondu : « Je pense que c’est vraiment très intéressant et il se trouve que, Liz Truss et moi-même, je la connais depuis environ 25 ans.

« Nous avons toujours eu une politique très similaire.

“Bien qu’elle ait été du Parti conservateur, elle se décrirait évidemment comme une conservatrice.

“C’est comme ça qu’elle apparaît sur chaque bulletin de vote, je pense qu’il vaut mieux la considérer comme une sorte de libérale classique radicale.”

Il a poursuivi: «Je ne veux pas exagérer les comparaisons avec Margaret Thatcher ici, mais il y en a certainement.

« Idéologiquement, je dirais que Liz Truss se considère comme une politicienne pro-liberté. Dans les deux domaines – social et économique.

« Donc, à ce degré, elle est un peu Thatcher 2.0.

«Je veux dire qu’elle vient de pas trop loin de la même manière du monde, à environ 80 miles de distance. Margaret Thatcher venait en fait de Grantham et Liz Truss venait de Leeds.

M. Littlewood a poursuivi: «Je pense donc qu’elle a en fait été une véritable libérale assez cohérente dans le vrai sens du terme.

«Elle veut que le gouvernement en fasse un peu moins et que les hommes, les femmes et les entreprises aient un peu plus de pouvoir

«Et de la même manière que Margaret Thatcher était toujours, des années après sa mort, la chérie de la base.

“Cela pourrait expliquer en partie la popularité de Liz Truss.”

Mme Truss a succédé à Dominic Raab au ministère des Affaires étrangères exactement un mois après la chute de Kaboul aux mains des talibans.

M. Raab a fait l’objet de critiques après qu’il n’est pas rentré au Royaume-Uni après ses vacances malgré les inquiétudes internationales concernant les insurgés qui s’approchent rapidement de la capitale afghane.

Le retour de Kaboul sous le contrôle des talibans a provoqué une fuite chaotique d’Occidentaux basés dans le pays ainsi que d’anciens collaborateurs des armées britannique et américaine et de leurs familles.

Environ 17 000 Afghans ont été évacués de l’aéroport de Kaboul avant la date limite de fermeture de la fuite le 31 août.