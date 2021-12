Liz Truss sur place alors que l’animatrice de la BBC affronte le passé républicain « Vous étiez contre la reine! » | Politique | Des nouvelles

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a fait campagne pour mettre fin à la monarchie en tant qu’étudiante à l’Université d’Oxford en 1994 lorsqu’elle est devenue libérale-démocrate. Mme Truss a débattu en faveur de l’abolition de la famille royale lors d’une conférence politique en 1994, arguant qu’il n’était pas juste que le chef de l’État soit issu d’une seule famille. L’animateur de la BBC sur la pensée politique, Nick Robinson, l’a interrogée sur ses opinions précédentes alors qu’il testait si elle avait complètement changé sa position.

M. Robinson a demandé: « Non seulement vous participiez à des campagnes anti-nucléaires et non seulement vous chantiez Maggie, dehors, vous étiez un républicain.

« Vous étiez contre Notre Majesté la Reine. »

Mme Truss a déclaré: « Je pense qu’il est juste de dire que quand j’étais dans ma jeunesse, j’étais un polémiste professionnel et j’aimais explorer des idées et faire bouger les choses. »

L’animateur de la BBC a déclaré: « Vous avez dit que nous croyons en une opportunité pour tous, nous ne croyons pas en des personnes nées pour gouverner. »

Elle a déclaré: « Comme je le dis, je pense que j’étais adolescente au moment où Nick a fait cette déclaration.

« Et je viens d’un milieu de gauche car j’ai dit que ma mère était dans la campagne pour le désarmement nucléaire.

« Il y a très peu de gens dans mon école ou que je rencontre régulièrement en fait, je pourrais les compter sur une main que vous décririez comme de droite. »

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « Je pense qu’au fil du temps, j’ai tout d’abord commencé à comprendre l’importance réelle d’une économie libre et la capacité des gens à proposer leurs propres idées, l’innovation des entreprises prospères et à quel point c’était important.

« J’étais également très inquiet de l’équivalence morale que beaucoup de gens de la gauche politique mettaient entre les États-Unis et l’URSS.

« Il me semblait évident que le mode de vie aux États-Unis et au Royaume-Uni où les gens étaient libres de voyager, nous connaissions des gens à Varsovie ou dans le bloc de l’Est qui ne pouvaient tout simplement pas sortir du pays, cela semblait extraordinairement fermé société.

Mme Truss a ajouté: « Alors j’ai pensé à l’époque, c’est un mode de vie totalement différent, il ne représente pas le type de société dans lequel je veux vivre.

« Et j’ai commencé à mieux comprendre pourquoi la Grande-Bretagne réussit et une partie de notre succès est la monarchie constitutionnelle qui soutient une démocratie libre. »

Mme Truss venait d’un milieu socialiste comme elle l’a elle-même révélé en donnant un aperçu de son éducation dans le passé.

Elle a partagé les détails d’une fois où sa mère l’a emmenée dans un camp réservé aux femmes de Greenham Common dans le Berkshire où elles ont chanté des chansons socialistes

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’elle avait été obligée de chanter des chansons contre Margaret Thatcher, affirmant qu’elle « ne savait probablement pas ce que je chantais. J’avais sept ans à l’époque ».