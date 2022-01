Liz Truss téléphone au ministre indien alors que la Grande-Bretagne envisage un énorme accord commercial de 100 milliards de livres sterling « Bon appel » | Politique | Des nouvelles

Se référant à la ministre du Commerce international Anne-Marie Trevelyan, le ministre des Affaires étrangères a tweeté : « Bon appel avec @DrSJaishankar avant la visite de @annietrev en Inde cette semaine pour des négociations commerciales. Pipeline de nouveaux projets pour British International Investment; Renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité. »

Gaurav Singh, fondateur de la start-up banque d’investissement JPIN, estime qu’un tel accord entre le Royaume-Uni et l’Inde pourrait valoir 100 milliards de livres sterling avec la cinquième économie mondiale.

Il a déclaré à Express.co.uk : « L’Inde est l’une des plus grandes économies du monde et présente un potentiel énorme en tant que partenaire clé pour le commerce et l’investissement pour le Royaume-Uni.

« L’Inde est une puissance du 21e siècle et la création d’une relation commerciale solide entre le Royaume-Uni et l’Inde contribuera à alimenter la reprise économique dans un Royaume-Uni post-Brexit et post-Covid. »

Il a ajouté : « L’Inde et le Royaume-Uni s’efforcent d’améliorer le commerce et cela peut vraiment permettre au Royaume-Uni de bénéficier de l’immense croissance que l’Inde est sur le point de connaître au cours de la prochaine décennie.

« Un accord commercial avec l’Inde pourrait valoir entre 50 et 100 milliards de livres sterling, étant donné que l’Inde était l’une des deux principales sources d’IDE pour le Royaume-Uni et que le Royaume-Uni a été l’un des six principaux investisseurs en Inde.

« Un accord commercial ouvrira la porte à 1,3 milliard de clients potentiels pour les entreprises britanniques et offrira des opportunités d’amélioration, de consolidation, d’expansion à l’étranger et de diversification dans un marché en croissance rapide.

« L’Inde est une priorité absolue pour une bonne raison – elle connaît une croissance exponentielle et sera le centre du commerce mondial dans les décennies à venir, et l’établissement d’une relation commerciale ici est particulièrement important. »

Un accord commercial avec l’Inde donnerait un coup de fouet à la stratégie mondiale de Boris Johnson pour la Grande-Bretagne.

Dans cet esprit, le Premier ministre a déclaré l’année dernière que plus de 6 500 nouveaux emplois seraient créés au Royaume-Uni après que lui et le Premier ministre indien Narendra Modi se soient mis d’accord pour 1 milliard de livres sterling de nouveaux échanges et investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Johnson a déclaré: « Comme tous les aspects des relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, les liens économiques entre nos pays rendent notre peuple plus fort et plus sûr.

« Chacun des plus de 6 500 emplois que nous avons annoncés aujourd’hui aidera les familles et les communautés à se remettre du coronavirus et à stimuler les économies britannique et indienne.

Il a ajouté : « Au cours de la décennie à venir, avec l’aide du nouveau partenariat signé aujourd’hui et d’un accord de libre-échange global, nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde et porterons les relations entre nos deux pays à de nouveaux sommets. »

