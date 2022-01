Liz Truss va boire et dîner à Maros Sefcovic dans le but de sortir de l’impasse de NI – « A toute vitesse » | Politique | Des nouvelles

Une source du ministère des Affaires étrangères a déclaré au Telegraph que Mme Truss souhaitait des progrès urgents sur les règles commerciales sur mesure pour l’Irlande du Nord.

Ils ont déclaré: «Liz a invité Sefcovic à la première occasion et veut aller de l’avant avec les pourparlers.

«Elle veut des progrès urgents. Elle est déterminée à faire avancer les choses et à trouver une solution juste, proportionnée et durable qui résout véritablement les problèmes et protège l’accord du Vendredi saint. »

Les discussions devraient se poursuivre jusqu’au 14 janvier, le sommet étant considéré comme une tentative de mettre fin à la querelle sur le protocole et de rétablir les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Mme Truss devrait avertir M. Sefcovic que le déclenchement de l’article 16 suspendant temporairement certaines parties du protocole reste une option.

Le Royaume-Uni fait valoir qu’en vertu des dispositions actuelles, les contrôles aux frontières ordonnés par l’UE sur les marchandises britanniques ont un effet dissuasif sur le commerce vers l’Irlande du Nord.

Les alliés de la ministre des Affaires étrangères soulignent également qu’elle exigera des « progrès urgents » dans les pourparlers pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Mme Truss a été nommée pour superviser les négociations sur le Brexit avec l’UE le mois dernier à la suite de la démission de Lord Frost, qui a fait part de ses inquiétudes quant à la « direction » du gouvernement de Boris Johnson.

LIRE LA SUITE :Fragmentation de l’UE : de plus en plus d’États membres devraient quitter le bloc

Cependant, si les négociations sont improductives, le gouvernement pourrait suspendre l’article 16 – mettant ainsi fin à la frontière commerciale maritime irlandaise du point de vue de l’UE.