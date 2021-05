Liza et Quinn ont une conversation révélatrice sur Charles (VIDEO) ⋆ .

Les femmes fortes sont au centre de la comédie de TV Land devenue Paramount + Younger, et il semble que presque aucune d’entre elles ne s’intéresse au sacrement du mariage.

Dans ce clip exclusif du jeudi 20 mai «Fallout», le milliardaire Quinn (Laura Benanti) invite la rédactrice en chef Liza (Sutton Foster) à l’adorable Peter Pan Donut & Pastry Shop de New York pour un café et quelques pâtisseries simples. Ces deux-là sont en désaccord depuis le plus longtemps, mais l’épisode du 13 mai a marqué un tournant dans leur relation, et il semble que Liza commence peut-être à faire plaisir à l’auteure exagérée, qui sort maintenant avec son ex, Charles (Peter Hermann).

Et il s’avère que l’éditeur débraillé entre les deux est exactement la raison pour laquelle Quinn a invité Liza à échouer au test de Bechdel – elle veut connaître les drapeaux rouges de Charles. «Si vous aimiez Charles, et qu’il vous a proposé, pourquoi n’êtes-vous pas marié? demande Quinn.

C’est une question vraiment juste, une que nous avons entendu poser à Liza une multitude de fois au cours de la septième et dernière saison de la série. Mais ce n’est pas ce qui est surprenant à propos de cette rencontre. Le moment choquant vient ensuite, dans la façon dont Quinn réagit au sentiment de Liza «Je ne veux pas me marier»… Quinn est totalement d’accord avec elle. «Je ne veux pas divulguer mes déclarations de revenus», ironise-t-elle, citant un certain nombre de raisons supplémentaires pour lesquelles le mariage n’est pas pour elle.

Cela signifie-t-il que le pauvre Charles sera forcément un célibataire malchanceux amoureux pour toujours? Ou Liza a-t-elle encore une chance – si elle le veut? Découvrez le clip exclusif complet ci-dessus.

Jeune, jeudis, Paramount +

