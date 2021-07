Liza Koshy est de retour pour son cycle de rachat « Test de goût coûteux » – Cosmo « Test de goût coûteux »

La reine Liza Koshy a fait son retour officiel au Expensive Taste Test de Cosmo. Qui n’aime pas un bon retour? Si vous n’êtes pas déjà familier avec ETT, voici l’exercice : ce jeu teste à quel point nos invités de célébrités sont branchés. On leur donne deux articles similaires, l’un plus cher que l’autre, et ils doivent décider lequel est le plus cher !

Maintenant, alors que Liza est à peu près sûre que son niveau de goût s’est “abaissé” depuis qu’elle a été mise à l’épreuve il y a quelques années, je dirais qu’elle… eh bien, elle a fait de son mieux. Liza a essayé des produits de beauté, des parfums et des bonbons à saveur de pizza (oui, c’est une chose.) points sur le tableau de bord ETT juste pour l’esprit seul. Regardez la vidéo pour voir comment elle a fait!

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

