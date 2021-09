Liza Koshy : ‘My Little Pony A New Gen’ appréciera vos oreilles, vos yeux, votre cœur et votre esprit !’

* Poney debout !

Ce jeudi, Liza Koshy et Kimiko Glenn emmenez-nous dans une mission pleine de mésaventure et d’enchantement dans « Mon petit poney : une nouvelle génération de Netflix.“

Nous avons parlé avec les vraies filles au foyer de leur charme personnel et de leurs voix – Zipp Storm (Koshy) et Izzy Moonbow (Glenn).

Regardez cette interview complète de ces duos pleins d’entrain ici !

Netflix ‘My Little Pony : A New Generation’ Liza Koshy (Zipp Storm) & Kimiko Glenn (Izzy Moon) – Cr : © 2021 Hasbro, Inc. Tous droits réservés.

Question : Le poney posse part à l’aventure pour trouver et restaurer la magie d’Equestria… personnellement, quelle est votre magie ?

LC : La magie de Kimiko est littéralement comme celle d’Izzy, son personnage car elle incarne une lumière vive qui désarme tous ceux qu’elle rencontre. Elle vous donne de la place et de l’espace pour être vous-même !

KG: … Vous incarnez ce que vous venez de décrire ! Tu es la personne la plus accueillante que je connaisse. Vous faites en sorte que les gens se sentent immédiatement bien et connectés immédiatement, et vous avez une véritable curiosité pour les gens. Les gens ne peuvent pas oublier qu’ils vous ont rencontré parce que vous êtes si mémorable. Les gens se sentent mieux après vous avoir rencontré !

Question : Kimiko tu as doublé une dizaine de personnages, quels trucs et astuces as-tu partagé avec ta bestie pour son personnage Zipp ?

LC : Elle l’a fait tellement de fois et brillamment, j’étais nerveux…

KG : J’étais comme ad-lib, ils vont adorer ça ! Et sois toi ! Faites autant que vous voulez, ils le couperont et le modifieront.

My Little Pony: A New Generation – IZZY (exprimé par Kimiko Glenn), ZIPP (exprimé par Liza Koshy). Cr : © 2021 Hasbro, Inc. Tous droits réservés.

Tempête Zipp est la princesse casse-cou rebelle et athlétique de Zephyr Heights. Elle aime la science et se passionne pour être fidèle à elle-même et encourager les autres à faire de même. La marque de beauté du pégase est une couronne avec un éclair – symbolisant la royauté, la fraternité, la force et l’illumination.

Izzy Moonbow est le poney énergique, aimant et artisanal de Bridlewood Forest. Elle aime l’art et les étincelles et est passionnée par le monocycle (upcycling de licorne) et la création de beauté à partir de choses ordinaires. La marque de beauté des licornes est un cœur avec des épingles et des boutons d’artisanat – reflétant sa créativité et son amour. Izzy est l’amitié incarnée.

“My Little Pony: A New Generation” monte en flèche dans le monde sur Netflix le 24 septembre.

Pour plus de détails, suivez @mylittlepony | #MyLittlePonyANewGen | mylittlepony.hasbro