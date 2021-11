Lizbeth Rodríguez a découvert son buste dans le style de Demi Rose

Lizbeth Rodríguez portait ses charmes à la manière de Demi Rose | Instagram

Dans son post Instagram le plus récent, la séduisante youtubeuse et influenceuse mexicaine ainsi qu’une célébrité controversée, Lizbeth Rodriguez a décidé de surprendre dans le style du beau modèle britannique Demi Rose, exposant un de ses charmes.

Il semble que l’animatrice de la célèbre émission « Exposing infidels » soit fascinée d’être constamment dans l’œil du cyclone, c’est comme si elle aimait qu’on parle d’elle, pour cette raison Lizbeth Rodríguez elle portait ses charmes d’une manière que seul Mawby avait fait jusqu’à présent.

Pour cette beauté, il n’a pas été difficile d’attirer l’attention des internautes que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, c’est constamment une tendance et dans ses publications, les commentaires positifs et négatifs ne manquent pas.

Dans sa publication la plus récente, il apparaît sur certaines photographies posant devant le miroir, chose qui serait assez courante, il porte une tenue décontractée, un haut à larges bretelles et un pantalon noir avec des converses de tennis, quelque chose de très courant.

Au total, il y avait quatre photographies qu’il a partagées dans sa publication Instagram, partageant presque la même pose avec seulement quelques variations, cependant, la photo qui a été étonnée par plusieurs était la dernière.

En cela, elle a abaissé une partie de son haut pour révéler l’un de ses charmes, qu’elle a recouvert d’une paire de ruban adhésif en forme de croix ne couvrant que ses parties, une fois que vous faites attention aux images, vous remarquerez que ses deux charmes sont recouverts de bandeau .

En plus de la belle mannequin britannique Demi Rose, qui publie plus d’une fois un contenu similaire, mais avec plus d’élégance et de détail au moment de la prise de vue, il y a un autre mannequin qui est d’ailleurs mexicain et aussi très sympathique avec Lizbeth Rodriguez.

On parle de Celia Lora qui est aujourd’hui une sacrée amie du youtuber, puisqu’ils sont apparus ensemble dans l’émission de téléréalité Barak El Experimento, le mannequin et playmate ont publié à plus d’une occasion des photographies avec du ruban adhésif dans leurs charmes.

Ce ne serait pas une surprise si Celia elle-même en avait donné l’idée à Lizbeth, bien qu’il y ait aussi la possibilité qu’elle ait vu beaucoup de contenu de ce style, elle a donc choisi de prendre également des photos comme ça, l’air très coquette.

Irrévérencieux est mon deuxième prénom, mes rêves d’amour sont riches où que vous soyez « , a déclaré Lizbeth Rodríguez.