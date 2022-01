Lizbeth Rodríguez a dévoilé son bikini de Quintana Roo

Lizbeth Rodríguez montre un maillot de bain de Quintana Roo | Instagram

La célèbre et particulièrement controversée youtubeuse mexicaine connue pour ses vidéos où elle expose l’infidèle Lizbeth Rodríguez, exhibait sa silhouette dans Quintana Roo, exhibant ses charmes depuis un magnifique lagon.

Alors que l’ancienne fille de Badabun portait un Maillot de bain ajustés à ses charmes et à ses hanches, ceux qui ont pris ces photographies ont réussi à capturer la meilleure essence de la jeune femme d’affaires coquette, apparemment Lizbeth Rodriguez il est destiné à toujours attirer l’attention des médias.

Cela vaut sûrement aussi pour ses réseaux sociaux, où il ravit et étonne continuellement les internautes, en plus de ses millions de followers, du moins sur Instagram où il en compte respectivement 11,2 millions.

Cela peut vous intéresser : Celia Lora la cowgirl la plus coquette d’Internet en rose

Lizbeth était dans Lagon 7 couleurs, Bacalar, Quintana Roo comme elle-même l’a indiqué dans sa publication il y a 3 heures.

Lizbeth Rodríguez a toujours un beau sourire à offrir à ses fans | Instagram lizbethrodriguezoficial

« Célébrer la vie » était la description qui accompagnait ses quatre photographies où il est vu en train de profiter du site et du sport nautique qu’il pratiquait avec un longboard, c’est une sorte de combinaison avec une planche de surf et un canoë, puisqu’une pagaie est nécessaire pour utiliser ça et c’est plat aussi.

Lizbeth portait un maillot de bain deux pièces, la partie supérieure était noire et la partie inférieure en deux tons de bleu avec des détails orange, apparemment elle n’était pas la seule à profiter du lagon, qui a pris les photos aussi je faisais du longboard avec un chien comme compagnon.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS PHOTOS.

Sans plus de détails sur l’endroit et pourquoi il était sur ce site, ce que ses abonnés et amis ont fait, c’est simplement profiter du contenu qu’il a partagé.

L’un des premiers commentaires que nous avons trouvés dans la publication est celui de l’animatrice péruvienne Laura Bozzo, qui est rapidement devenue une très bonne amie de Lizbeth Rodriguez comme Celia Lora, avec qui il a vécu un temps dans une émission de téléréalité.

Très belle jolie surpasse Lizbeth Rodríguez « , » Je t’ai vu à Bacalar mercredi, j’étais ravie de te rencontrer « , » Passez un bon moment, l’ami « , ont commenté certains fans.

Beaucoup de gens qui ont connu Lizbeth en personne sont ravis de sa personnalité, c’est pourquoi elle se fait rapidement des amis, montrant toujours son caractère humble et charmant, en plus de dire qu’elle est beaucoup plus belle en personne.

Comme toute autre célébrité, pour la jeune femme de 26 ans, être célèbre a ses avantages et ses inconvénients, même si elle retire toujours le positif des choses.