Lizbeth Rodríguez a subi une autre “correction” – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Une enquête menée par les sondeurs YouGov a trouvé deux grands favoris sur les six propositions actuellement à l’étude pour l’œuvre d’art publique la plus célèbre de la capitale. Interrogés sur les œuvres qu’ils aiment, plus de la moitié (53%) ont choisi Antelope de Samson Kambalu qui revisite une photographie d’un prédicateur africain John Chilembwe […] More