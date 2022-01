Lizbeth Rodríguez affirme sur une photo coquette qu’elle a un amant

Lizbeth Rodríguez se prend en photo dans la salle de bain de son « amoureux » | Instagram

Encore une fois la youtubeuse, influenceuse, animatrice et actrice controversée Lizbeth Rodriguez Il a de nouveau surpris ses fans grâce à une publication qu’il a faite sur son compte Instagram où il déclarait que l’endroit où il prenait des photos était celui de lui. amoureux.

À des occasions constantes, Lizbeth Rodríguez a attiré l’attention de tout l’Internet, surtout lorsqu’il s’agit d’une controverse, comme cela s’est produit avec sa publication il y a quatre jours.

L’ex-animatrice de l’émission Exposiendo Infieles de la société Badabun, portait un ensemble coquette composé d’un jean blanc, d’un haut du même ton et d’une veste en jean un peu déchirée.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez reçoit un massage relaxant en laissant ses vêtements de côté

Il y avait quatre Photos Ceux qu’il a partagés sur son compte Instagram officiel, dans chacune des images, il apparaît faisant la même position, seulement avec une petite différence entre chacun d’eux, en plus de sourire et de tirer la langue de la manière la plus coquette.

Lizbeth Rodríguez vante toujours sa silhouette sur les réseaux sociaux | Instagram lizbethrodriguezoficial

L’endroit où il se trouve est une salle de bain, qui a l’air très élégante en raison des décorations qui l’entourent et bien qu’elle soit petite, elle est perçue comme extrêmement confortable.

« Séance dans la salle de bain de mon amant », a commenté Lizbeth Rodríguez.

Ce que vous avez mentionné dans votre description n’est sûrement qu’une blague pour vos millions d’abonnés, il semble qu’un Lizbeth Rodriguez Il aime faire réfléchir ses fans peut-être juste pour marquer les esprits, mais aussi pour faire du bruit et que son nom devienne une tendance comme il l’a toujours fait.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Plusieurs internautes ont commenté avec enthousiasme ses photographies, certains d’entre eux voulant même l’épouser, d’autres qui n’émettent généralement que des commentaires négatifs se limitent à écrire des choses que l’animatrice a simplement tendance à ignorer, ce qu’elle fait assez bien.

Quelque chose que sans aucun doute cette beauté originaire de Tijuana, Baja California a réussi à résister à toutes les critiques qui ont été faites, il semble même que plus cela cause de controverse pour elle, mieux c’est, donc ce ne serait pas une surprise si elle la provoquait avec intention.

Lizbeth j’espère un changement de ton look pour 2022″, « Quel ventre, je mange du pain espagnol, salut Liz », ont commenté ses fans.

Les photos de la conductrice ont atteint plus de 250 000 cœurs rouges en plus de 848 commentaires au total, actuellement le nombre d’abonnés de son compte Instagram a dépassé 11,2 millions d’abonnés.