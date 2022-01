Lizbeth Rodriguez avait l’air séduisante en or pour la nouvelle année

Lizbeth Rodríguez a reçu la nouvelle année avec un sac ouvert, des photos | Instagram

Pour terminer l’année en beauté, l’influenceuse et youtubeuse coquette Lizbeth Rodriguez a montré sa silhouette peu avant la fin de l’année, avec une belle et captivante tenue dorée avec laquelle elle mettait en valeur ses courbes et par conséquent ses énormes charmes.

En plus de porter une tenue toujours des plus impressionnantes, la belle star d’internet Lizbeth Rodríguez a adressé un tendre message à ses fans à propos de la conclusion d’une année qui a peut-être été pour beaucoup un peu trouble.

Des millions de personnes dans le monde ont célébré un nouvel An, exhibant leurs vêtements prêts à profiter de cette célébration.

Dans sa première photo, il apparaît avec un costume deux pièces en or, le tissu semble être des paillettes, mais ce n’est pas le cas, bien qu’il brille assez, il a aussi des intérieurs noirs, celui du haut l’avait exposé, puisque son veste elle était ouverte.

Lizbeth Rodríguez porte toujours des tenues séduisantes et impressionnantes | Instagram lizbethrodriguezoficial

Lizbeth Rodriguez Elle est assise portant une paire de bottines qui semblent être en velours avec sa tenue dorée, les jambes entrouvertes, elle exhibe ses énormes charmes qui ressortent sous sa veste.

Comme il est d’usage chez cette beauté, elle porte un maquillage impeccable, dans des tons légèrement dorés pour ne pas trop rehausser avec ses vêtements qui sont déjà plus que saisissants, il en va de même avec son rouge à lèvres, qui est un peu plus naturel et pas si exagéré. .

Dans les deuxième et quatrième images, l’animatrice d’Exposing Infidels est montrée sans sa veste afin que ses énormes charmes soient encore mieux remarqués.

Amis, nous savons que cela a été une année compliquée, mais grâce à l’univers, nous sommes toujours debout, travaillant dur chaque jour ; marcher et apprendre ensemble de chaque folle aventure », a commenté Lizbeth Rodríguez.

Elle a fait la publication il y a 17 heures sur son compte Instagram officiel, Celia Lora et 73 907 autres personnes ont aimé sa publication, celle-ci d’ailleurs compte également 319 commentaires, plusieurs d’entre eux lui souhaitent également un bon début d’année.

Merci! Les amis comptent tellement pour moi que je n’aurais pas les mots pour exprimer mon amour et ma gratitude pour vous tous ! Mes licornes », a écrit Lizbeth.

Algo que también comentaba la empresaria es que a pesar de no conocer a la mayoría de sus seguidores, los cuales ascienden a 11,2 millones en Instagram, ella realmente sentía un profundo amor y cariño hacia sus fanáticos, afirmando también que pensaba en ellos todos jour.