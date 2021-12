Lizbeth Rodríguez avec des photos a fait d’énormes déclarations

Lizbeth Rodríguez fait d’énormes déclarations avec des photos | Instagram

Sans aucun doute l’actrice coquette Lizbeth Rodriguez et aussi une célèbre youtubeuse, elle donne continuellement de quoi parler, notamment sur ses réseaux sociaux, sur Instagram elle l’a fait déclarations formidables Ils étaient si marquants que plusieurs de ses fans lui ont déjà donné une réponse.

Quelque chose qui fascine sûrement cette personnalité coquette des médias sociaux est d’attirer continuellement l’attention, en particulier lorsqu’il s’agit de quelque chose de controversé où Lizbeth Rodríguez peut se démarquer, afin qu’elle ne manque aucune opportunité dans aucune situation.

C’est pourquoi la célèbre animatrice de l’émission Exposiendo Infieles a tendance à être si audacieuse dans ses publications, qu’elle aime faire beaucoup de bruit auprès des internautes.

Précisément grâce à une publication, il a réussi à être un nouveau compte, sur Instagram il y a 3 jours partagé plusieurs photos curieux, car il ne montrait ni sa peau ni ses charmes comme il le fait habituellement dans ses publications.

Lizbeth Rodríguez vit continuellement entourée de controverses | Instagram lizbethrodriguezoficial

Au contraire, Lizbeth Rodríguez portait une tenue confortable, composée de leggings gris avec un éclat légèrement argenté, d’un pull dans un gris plus foncé qui était assez pelucheux et aussi d’une paire de chaussettes roses pâles apparemment confortables.

Ce qui a attiré l’attention de sa publication, c’est précisément sa description, car sur la photo, cela ressemblait à une belle et chaleureuse carte postale de Noël.

Toi et moi voulons être blottis « , a commenté Lizbeth.

En n’étiquetant personne dans sa description, il a laissé à ses fans un mystère non résolu, car on ne sait pas si le message le dédie vraiment à quelqu’un en particulier et dont il ne veut pas partager le nom pour le moment ou il a déjà un quelqu’un à ses côtés à nouveau.

Comme vous vous en souviendrez il y a quelques semaines, Lizbeth Rodriguez a mis fin à sa relation avec Esteban Villagomez ou du moins c’est ce qu’elle a laissé entendre dans ses publications constantes, mentionnant son ex-partenaire ou y faisant référence.

Avec plus de 60 000 cœurs rouges et des centaines de commentaires, ses fans lui ont écrit de très belles choses et d’autres se sont consacrés à répondre au message, déclarant qu’ils seraient volontiers à ses côtés.

Cool avec toi à mes côtés les gelées sont finies « , » Oh oui, je sais que tu veux être comme ça avec moi « , » Trop jolie dans la vie « , ont commenté certains fans.

Lizbeth pose dans ce qui est certainement l’une des chaises les plus confortables, elle est grise comme les coussins et sa tenue, elle utilise donc une sorte de couverture blanche sous elle, le conducteur est entouré de coussins colorés et de paillettes.

On retrouve également un magnifique sapin de Noël déjà décoré, qui nous rappelle celui qu’elle avait l’année dernière qui a duré les 12 mois de 2020, à chaque date spéciale elle le décorait de détails particuliers.

On ne sait pas si en 2021 elle décidera de réaliser le même exploit qu’elle l’a déjà fait une fois, ce serait quelque chose de vraiment divertissant pour elle, son fils Eros, sa famille et ses amis.