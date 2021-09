in

Lizbeth Rodríguez, avec une micro bande soutient ses charmes | Instagram

Le modèle, actrice, la femme d’affaires mexicaine, célébrité, animatrice et influenceuse Lizbeth Rodríguez a décidé une fois de plus de montrer ses énormes charmes à travers une vidéo, où l’on pouvait immédiatement remarquer qu’ils se soutenaient à peine grâce à une micro bande qui était le protagoniste de la publication.

C’est nouveau vidéo Il l’a partagé à travers ses histoires sur Instagram il y a quelques heures, où il suppose qu’il est à Tijuana.

Grâce à Lizbeth Rodriguez est une personnalité reconnue des réseaux sociaux a la possibilité et surtout la facilité de changer de résidence quand vous en avez besoin.

Vous le saviez probablement déjà, cette beauté est originaire de Tijuana, Baja California, Mexique, cependant, tout le temps n’a pas l’opportunité d’être dans son lieu d’origine, surtout à cause de ses activités constantes, elles vous obligent à voyager constamment et aussi profiter et connaître d’autres villes.

Dans les images, vous pouvez voir qu’il venait de se lever, quelque chose de plus qu’évident lorsqu’il a dit bonjour à ses fans, ce qui a sûrement immédiatement captivé ses followers, c’est le fait qu’il portait un pyjama assez révélateur.

Il s’agissait d’un micro haut vert militaire avec des bretelles étroites qui soutiennent à peine leur énormes charmes, qui semblent être au premier plan.

Actuellement mannequin et ancienne fille de Badabun et animatrice de “Dénoncer les infidèles“Elle portait ses cheveux un peu courts, même si ce n’était pas du tout arrangé, elle était plutôt jolie, surtout quand dans la deuxième vidéo dans laquelle elle apparaît, elle montre un peu sa silhouette.

Ceci en abaissant un peu la caméra où l’on peut voir qu’il a des intérieurs baissés, c’est sûrement son pyjama, donc il dort plus confortablement.

L’endroit où il se trouve semble être un hôtel, non seulement à cause de la distance où il se trouve, mais parce qu’au début de la vidéo, une structure similaire à celles que les hôtels et leurs chambres ont généralement est montrée, se distinguant par leurs terrasses, le même dans lequel elle enregistrait.

Lizbeth n’a jamais cessé de partager du contenu sur ses réseaux sociaux, notamment dans ses stories, on pourrait dire que c’est sa façon d’être un peu plus en contact avec ses fans, qui sont toujours au courant de ce qu’elle partage à la fois dans ses stories et dans votre flux d’applications.