Lizbeth Rodríguez bouge ses fesses en dansant twerk

Lizbeth Rodríguez bouge ses hanches et son flirt boom boom

Pour certaines vidéos à ce jour, que l’influenceuse et youtubeuse mexicaine coquette connue pour sa participation en tant qu’hôte d’Exponiendo Infieles Lizbeth Rodriguez a partagé des vidéos similaires où danse twerk.

Cette fois, ce n’était pas une exception, car Lizbeth Rodríguez nous a donné des images divertissantes où nous la voyons montrer ses talents de danseuse dans cette danse particulière, où les hanches et les charmes postérieurs sont les protagonistes.

Cette vidéo a été partagée sur son compte Tiktok où il s’est comme par hasard concentré un peu plus sur ce type de contenu.

Malgré les critiques constantes qu’elle reçoit en raison de son contenu sur la plate-forme, Lizbeth Rodríguez n’arrête pas d’avoir des milliers, voire des millions de reproductions dans ses vidéos, cela l’aidera sûrement à continuer à partager.

Lizbeth Rodríguez est connue sous le nom de La Chica Badabun | Instagram lizbethrodriguezoficial

La chanson que l’on entend dans le vidéo coquette de l’hôte est Blessd & Justin Quiles & Lenny Tavarez intitulé Medallo, c’est sûrement déjà un succès dans l’application, puisque ce type de chanson est plus que courant de le voir sur Tiktoks.

La conductrice et également une ancienne fille de Badabun, porte une longue chemise de nuit qui couvre à peine ses charmes arrière, à sa taille on voit une ceinture beige qui se perd un instant alors qu’elle fait bouger ses hanches.

Probablement que plusieurs de ses fans attendaient que son vêtement twerk et montre ses intérieurs, mais cela ne s’est pas produit.

Il y a quatre jours, cette vidéo a été publiée sur son compte, où ses chaussures ont également attiré beaucoup d’attention, ce à quoi certains de ses fans ont fait référence.

Et c’est que la coquette Lizbeth Rodriguez Elle portait une paire de baskets Converse noires avec des chaussettes violettes, seulement elle ne les portait pas correctement, elle écrasait le dos et elle n’avait qu’un demi-pied à l’intérieur.

Peu d’internautes ont critiqué sa façon et son style de faire des vidéos, malgré cela Lizbeth continue d’avoir du succès et de nombreux adeptes, malgré les critiques et les commentaires négatifs, c’est quelque chose qu’il a appris à mettre de côté et à poursuivre ses projets.

Comme d’autres célébrités, elle est généralement un peu secrète sur ses activités, bien qu’elle partage souvent ce qu’elle fait dans ses histoires pour avoir un certain type d’interaction avec ses abonnés.